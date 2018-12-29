الكالتشيو يختتم ذهابه وانطلاق إياب البريميرليغ

انطلقت أمس مباريات المرحلة التاسعة عشرة (الأخيرة) من ذهاب الدوري الإيطالي فلعب في وقت متأخر نابولي مع بولونيا وميلان مع سبال على حين سجلت النتائج التالية في المباريات المبكرة:

السبت: يوفنتوس * سامبدوريا 2/1، إمبولي * إنتر ميلانو صفر/1، لازيو * تورينو1/1، بارما * روما صفر/2، جنوا * فيورنتينا صفر/ صفر، ساسولو * أتلانتا 2/6، أودينيزي * كالياري 2/ صفر، كييفو فيرونا * فروزينوني 1/ صفر.

ومعلوم أن اليوفي أنجز المرحلة الثامنة عشرة يوم الأربعاء الفائت من دون خسارة واصلاً للنقطة الخمسين بعد تعادله مع أتلانتا بهدفين لهدفين، ومع ذلك عمق الفارق إلى تسع نقاط إثر خسارة نابولي أمام الإنتر بهدف دون مقابل وهي النتيجة التي رفعت رصيد النيرازوري إلى 36 نقطة.

أما في الدوري الإنكليزي فقد انطلقت أمس مباريات المرحلة العشرين (الأولى إياباً) فجرت ست مباريات، إذ لعب في وقت متأخر ليفربول المتصدر مع آرسنال في مباراة القمة، على حين انتهت المباريات المبكرة بالنتائج التالية:

السبت: توتنهام * وولفرهامبتون 1/3، برايتون * إيفرتون 1/صفر، ليستر سيتي * كارديف صفر/1، واتفورد * نيوكاسل 1/1، فولهام * هيدرسفيلد 1/ صفر.

اليوم تتواصل المباريات المهمة كتلك التي ينزل فيها مانشستر سيتي حامل اللقب ضيفاً على ساوثهمبتون عند الرابعة والربع، حيث الفوز ولا شيء سواه مطلب السيتيزينز قبل استقبال ليفربول المتصدر يوم الخميس في ختام المرحلة الحادية والعشرين، ومعلوم أن السيتي تعرض لخسارتين مفاجئتين خلال أربعة أيام، الأولى أمام ضيفه كريستال بالاس يوم 22 الجاري بهدفين لثلاثة، والثانية يوم الأربعاء الماضي أمام مضيفه ليستر سيتي بهدفين دون مقابل.

وفي التوقيت ذاته يتقابل بيرنلي مع ويستهام، وفي تمام السادسة يتقابل مانشستر يونايتد مع ضيفه بورنموث أملاً بفوز ثالث على التوالي تحت قيادة المدرب الجديد سولسكيار الذي يقود الدفة حتى نهاية الموسم الحالي بهدف تحقيق مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا بعدما أقيل مورينيو لتواضع النتائج وتضاؤل الأمل في هذه النقطة.

وعند الثانية يستقبل كريستال بالاس ضيفه تشيلسي في مباراة تبدو مفتوحة عطفاً على تطلعات الضيف ومعنويات المضيف.