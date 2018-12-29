مدرب سلة الكرامة: سنعمل على تطوير اللاعبين

نجحت إدارة سلة نادي الكرامة في الإسراع في رأب الصدع الذي تركته الاستقالة المفاجئة التي تقدم بها مدرب الفريق نضال الأسود قبل أيام قليلة، فكان البديل جاهزاً، وتم تعيين المدرب الخبير نضر الشيخ زين ليقود الفريق في مشواره هذا الموسم.

الوطن التقت مدرب الفريق في صالة الفيحاء بدمشق وأجرت معه الحوار التالي:

ماذا تتوقع لسلة الكرامة هذا الموسم من نتائج؟

سلة الكرامة تضم لاعبين من مستوى عال، لكنهم لم يأخذوا فرصتهم في المواسم السابقة لأسباب غير معروفة، لذلك خبرتهم ما زالت قليلة في المباريات الكبيرة، وهذا الموسم جميعنا يعرف حجم المنغصات التي عصفت بتحضيرات الفريق، لكن وجودنا في الدور الثالث من مسابقة كأس الجمهورية سيعطي اللاعبين خبرة كبيرة سنستفيد منها في مباريات الدوري المقبل لكون جميع اللاعبين من الشباب، وهذا ما يجعلنا نتفاءل بمستقبل مشرق لسلة الكرامة في المواسم القادمة.

ما أولى الخطوات التي ستتخذها في سبيل تطوير مستوى اللاعبين؟

اللاعبون لا يمتلكون ثقافة اللعبة الكبيرة، نظراً الوجود عدد كبير من اللاعبين الشباب بالفريق، لكننا نأمل أن نصل لمرحلة جيدة نتمكن من إيصال اللاعبين مرحلة اللعب بقوة أمام الفرق الكبيرة، وهذا سيأتي من خلال المباريات الحالية في مسابقة الكأس.

أنت من أصحاب الخبرة الكبيرة، ماذا تتوقع أن تضيف لسلة الكرامة؟

ثمة مواهب وخامات جميلة وقوية، وهذه الخامات بحاجة للعمل على أسس علمية مدروسة، ونحن نسعى لضم لاعبين جدد من أهل الخبرة لصفوف الفريق في المباريات المقبلة، لأننا نمتلك لاعبين من مستوى عال، لكن تنقصهم الخبرة، والتعامل بحرفية عالية في المباريات الكبيرة والقوية.

هل وضعت شروطاً من الإدارة لتوفير أبسط مقومات العمل؟

أنا تسلمت الفريق منذ فترة قصيرة، ولعب ثلاث مباريات فقط في عهدي، ونسعى لتوفير لكل ما يلزم حسب إمكانات النادي المتاحة، وبكل صراحة الإدارة لم تقصر في توفير كل ما يلزم الفريق بهدف أن تكون سلة الكرامة ضمن الأقوياء هذا الموسم.

هذا يعني أنك بصدد التأسيس لمرحلة قادمة لدعم القاعدة بالنادي؟

سلة الكرامة تضم مواهب كبيرة، لكنها بحاجة إلى خطط ومناهج تسير عليها من أجل بناء قاعدة سلوية كبيرة للمستقبل، وهذا هو هدف الإدارة في الفترة الحالية، وفي حال تم تنفيذ هذه الخطط ستكون سلة الكرامة في المواسم المقبلة من أقوى المنافسين على الألقاب، وستكون مفرخة حقيقية للاعبين الكبار.