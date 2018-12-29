منتخبنا يلتقي اليمن اليوم

يخوض منتخبنا الوطني مباراته الودية أمام منتخب اليمن استعداداً لنهائيات أمم آسيا 2019 وذلك على استاد زايد للكريكت مساء اليوم الأحد بتمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات (السادسة بتوقيت دمشق)..

وخلال الاجتماع الفني للمباراة الذي ضم من الجانب السوري إداري عام المنتخبات الوطنية موفق فتح اللـه ومنسق العلاقات الخارجية مازن دقوري تقرر أن يرتدي منتخبنا القميص الأحمر على حين يلعب نظيره اليمني بالقميص الأبيض.. ويقود اللقاء طاقم تحكيم إماراتي بقيادة حمد علي يوسف ويساعده كل من سبيت عبيد وجمعة المخايني، وعادل النكبي حكماً رابعاً.

كما تقرر فتح أبواب الملعب أمام الجمهور لحضور اللقاء الذي لن ينقل تلفزيونياً..

17 مباراة تقابل فيها منتخبنا مع نظيره اليمني سواء بالمسمى الشمالي أم الجنوبي أم مجتمعين والحصيلة تشمل المواجهات المسجلة في الفيفا وغير المسجلة، ففازت سورية بـ14 مباراة مقابل ثلاث خسارات والأهداف 52/10 واللقاء الأشهر كان ضمن منافسات ذهبية كرة القدم للدورة العربية عام 1976 التي استضافتها سورية ويومها فجر الأشقاء اليمنيون المفاجأة الكبرى بالفوز على نسور قاسيون بهدفين مقابل هدف واحد، وما زالت حتى اليوم حديث الشارع الكروي في بلدنا.