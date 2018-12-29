٥٥ طن نفايات تعالج في القنيطرة يومياً

أكد مدير إدارة النفايات الصلبة في القنيطرة عبد الغني جعفر إعادة محطة السويسة لتجميع وترحيل القمامة إلى العمل للحيلولة من انتشار المكبات العشوائية في بلدات وقرى محافظة القنيطرة من خلال تجميع القمامة يومياً، بالتعاون مع الوحدات الإدارية ونقلها إلى مركز المعالجة المتكامل للنفايات الصلبة في قرية الحلس، بآليات المديرية حيث تتم إعادة تدويرها.

وبين جعفر أنه يتم ترحيل نحو20 طناً من القمامة المنزلية من قرى وبلدات القطاعين الجنوبي والأوسط، مبيناً أن المديرية تقوم بالإشراف على نقل هذه النفايات إلى المحطات الخاصة للمعالجة حيث يوجد ثلاث محطات لنقل وترحيل النفايات الصلبة، وهي (محطة سويسة) وتبلغ مساحتها /2/ دونم، محطة (أم باطنه) وتبلغ مساحتها /2/ دونم (قيد التأهيل حالياً) ومحطة ( خان أرنبة) وتبلغ مساحتها /31/ دونماً، وجميع هذه المحطات موزعة بطريقة تكون قريبة ما أمكن إلى جميع البلديات في المحافظة، مقدراً الكميات الواصلة إلى محطة المعالجة من النفايات يومياً بـ55 طناً في محافظة القنيطرة.

وأكد جعفر مواصلة مديرية إدارة النفايات الصلبة إزالة المكبات العشوائية في عدد من البلدات والقرى بريف المحافظة الجنوبي تباعا بهدف الحفاظ على النظافة والحد من انتشار الأمراض نتيجة الحشرات بالتعاون مع الوحدات الإدارية، وترحيل القمامة في المكبات العشوائية إلى معمل معالجة النفايات بهدف الحد من التلوث.

وأشار جعفر إلى المباشرة بأعمال عقود تصنيع تجهيزات ومستلزمات العمل في الوحدات الإدارية من ترولات للجرارات التي استلمتها البلديات مؤخراً لزوم أعمال النظافة / ٨/ ومقطورات مياه /٦/ ومرشات رذاذية /٦/ ومرشات ضبابية /١٥/ وسطول للجرارات /٦/من أجل توزيعها على الوحدات الإدارية، منوهاً بأن المحافظة وافقت على توزيع الترولات للوحدات الإدارية التي استلمت جرارات جديدة وهي: تجمعات الحسينية وشبعا وأم باطنة وبئر عجم وكودنة والحميدية ومسحرة ومديرية إدارة النفايات، على حين سيتم توزيع مقطورات المياه على جديدة عرطوز الفضل والكوم وجبا والبعث وسويسة وعرطوز الضهرة، وأما المرشات الرذاذية فكانت من حصة تجمع قدسيا وحجيرة وحضر وسبينة والذيابية ومديرية النفايات، على حين ستوزع المرشات الضبابية على مدينة البعث وخان أرنبة وقصيبة وغدير البستان والزوية والجولان في درعا وقدسيا وجبا ومجلس مدينة القنيطرة والبطيحة والكوم وحجيرة والذيابية وسبينة، منوها بأن سطول الجرارات خصصت لبلديات مسحرة وأم باطنة وبئر عجم والحسينية وشبعا والرفيد وقصيبة لتحسين واقع البيئة والنظافة بتلك التجمعات والحد من انتشار الحشرات والقوارض.