في نهاية ذهاب دوري شباب الممتاز – أربعة متأخرون … تشرين يتصدر والكرامة يلاحقه والاتحاد والوحدة يتراجعان

أنهى تشرين مرحلة الذهاب متربعاً على الصدارة بعد فوزه على مطاردة الاتحاد بهدفين نظيفين، فابتعد بالصدارة بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه الكرامة الذي فاز على النواعير بهدف نظيف، استمر الوحدة بالسقوط فتعادل مع جبلة بهدفين لمثلهما فتراجع إلى رابع الترتيب.

في بقية النتائج فاز حطين على الحرفيين 5/1 والجيش على الشرطة 1/صفر والمجد على الساحل 4/3 وتعادل الطليعة مع الوثبة 1/1.

بعد نهاية الذهاب توزعــت الفرق على ثلاثة طوابق، الطابــق الأول يضم المنافسين على الصدارة وهـم: تشرين (32) نقطة والكرامة (28) نقطة والاتحاد (27) نقطة.

الطابق الثاني يضم فرق الوسط وهي حسب الترتيب: الوحدة (23) وحطين (22) وكل من: الجيش والنواعير والطليعة (20) نقطة والوثبة والمجد (18) نقطة.

الطابق الثالث يضم المهددين بالهبوط وهم: جبلة ثماني نقاط والشرطة سبع نقاط والساحل ست نقاط وأخيراً فرق الحرفيين بثلاث نقاط.