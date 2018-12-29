546 منشأة خاصة سجلت حديثاً في فرع تأمينات حماة

بيَّن مدير التأمينات الاجتماعية بحماة حاتم الحموي لـ«الوطن» أن قيمة المعاشات التي صرفتها المديرية منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الثاني للمتقاعدين وتعويضات للورثة ومصابي العمل، بلغت نحو3.9 مليارات لـ33508 معاشات، منها 25465 معاشاً من كوى البريد المنتشرة في مختلف مناطق المحافظة وعددها 36 كوة، و8043 معاشاً من خلال المصارف التي تحول إليها الرواتب، وعددها 34 فرع مصرف، وذلك تسهيلاً للمتعاملين.

وأوضح أن عدد المعاشات التي صدرت قراراتها للعام الحالي، بلغ حتى نهاية الشهر الماضي 3164 وهي لملفات شيخوخة ووفاة وإصابات وتسريح صحي، وعدد الملفات المصروفة تعويضاتها دفعة واحدة 603 وقيمتها 86.8 مليون ليرة.

وأكد الحموي أن القطاع الاقتصادي الخاص يشهد توسعاً في المحافظة، ما يدل على تعافي النشاط الاقتصادي من آثار الحرب، وعودة الحياة لمختلف أنحاء المحافظة، ويؤكد ذلك عدد المنشآت الخاصة المسجلة حديثاً وهو 546 منشأة.

وكشف الحموي أن المديرية منحت قروضاً لـ268 متقاعداً، بقيمة 73.8 مليون ليرة.

وأشار الحموي إلى أن المديرية تنفذ حالياً برنامجاً جديداً هو الأرشفة الضوئية لكل ملفات العمال المسجلين لديها، وتم حتى اليوم أرشفة 35510 ملفات تأمينية بمعدل 500 – 600 ملف يومياً من أصل 203 آلاف ملف، بهدف حفظ حقوق العمال في حال فقدان الوثائق الخاصة بهم.

وبين الحموي أن عدد عمال القطاع العام المسجلين حاسوبياً 79096 عاملاً، وتم تسجيل 7317 عاملاً ملتحقاً بهذا القطاع منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الشهر الماضي.

وأما عدد عمال القطاع الخاص فهو 17522 عاملاً، وتم تسجيل ملتحقين جدد 3930 عاملاً.

وقد انفك عن العمل في القطاع العام للفترة ذاتها 3991 عاملاً، ومن القطاع الخاص 1679 عاملاً.