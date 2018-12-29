ترامب يتهم «الديمقراطيين» بتعطيل عمل الحكومة.. و60 بالمئة من الأميركيين يريدون عزله … تراجع حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية

مع اقتراب نهاية العام وإجراء حصيلة نقدية لمجموع أموال عام 2018 أظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي أن حصة الدولار الأميركي في الاحتياطيات العالمية للعملات هبطت في الربع الثالث من 2018 إلى أدنى مستوى في نحو 5 سنوات، في حين زادت حصة اليورو، في وقت اتهم الرئيس الأميركي الديمقراطيين بتعطيل عمل الحكومة على خلفية تمويل الجدار على الحدود مع المكسيك.

وذكر الصندوق أن حصة العملة الأميركية في الاحتياطيات العالمية من النقد الأجنبي في الربع الثالث من العام الجاري بلغت 61.94 بالمئة من مجمل الاحتياطيات، مقابل 62.4 بالمئة في الربع الثاني.

من جهة أخرى أظهر استطلاع جديد للرأي أن نحو 60 بالمئة من الأميركيين يرغبون بعزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب من منصبه أو إخضاعه بشكل رسمي لمراقبة الكونغرس.

ووجد الاستطلاع الذي أجراه مركز الدراسات السياسية الأميركية في جامعة هارفارد بالاشتراك مع مركز هاريس لاستطلاعات الرأي ونشرت نتائجه في موقع ذا هيل الإخباري الأميركي أن 59 بالمئة ممن أدلوا بآرائهم أبدوا رغبة شديدة في عزل ترامب بسبب سياساته المتهورة والفاشلة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وكثرت المطالبات والحديث عن عزل ترامب هذا العام وكان العضو الديمقراطي في مجلس النواب الأميركي براد شيرمان أول من تقدم بطلب لبدء إجراءات العزل في تموز الماضي وانضم إليه زميله الـغرين.

في غضون ذلك هدد ترامب بإغلاق الحدود الجنوبية لبلاده مع المكسيك إذا لم يوافق الكونغرس على صرف خمسة مليارات دولار لبناء جدار عليها.

ونقلت رويترز عن ترامب قوله على موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/ «سنضطر لإغلاق الحدود الجنوبية بالكامل إذا لم يمنحنا الديمقراطيون المال للانتهاء من بناء الجدار وأيضاً تغيير قوانين الهجرة التي تعرقل البلاد» مضيفاً: «إما بناء الجدار وإما إغلاق الحدود».

وأعلن في وقت سابق أمس عن إخفاق المفاوضات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري لإنهاء إغلاق جزئي للحكومة الأميركية وتأجيلها ليستمر المأزق حول الميزانية بسبب طلب ترامب تمويل جدار حدودي مع المكسيك لوقف عبور المهاجرين.