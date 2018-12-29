نتنياهو يشعل حرب الاستيطان.. والاحتلال يصعد من عدوانه على قطاع غزة

من جديد يعود التوتر لقطاع غزة بعد أن أغارت طائرات الاحتلال الإسرائيلي على شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة أمس، وذلك بعد ساعات من استشهاد شاب فلسطيني مساء الجمعة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، بعد أن اعتدت قوات الاحتلال على المشاركين في مسيرات العودة التي تنظم على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة منذ الثلاثين من مارس الماضي. وقالت مصادر فلسطينية: إن طائرة حربية إسرائيلية نفذت غارة جوية استهدفت موقعاً للمقاومة في مدينة دير البلح وسط القطاع، فيما تحلق طائرات الاحتلال بشكل مكثف في المنطقة، وسط تحذيرات من تدهور الأوضاع في قطاع غزة مع تجاهل الاحتلال لمطالب الفصائل الفلسطينية برفع الحصار.

إلى ذلك أظهر تقرير فلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 295 فلسطينياً وأصابت 29 ألفاً آخرين خلال العام الجاري، كما اعتقلت قوات الاحتلال أيضاً خلال هذا العام 5700 فلسطيني خلال عمليات اقتحام واسعة نفذتها قوات الاحتلال.

وبخصوص ملف الاستيطان أشعلت كيان الاحتلال حرباً استيطانية خاصة مع انطلاق التحضيرات للانتخابات الإسرائيلية التي ستجرى في نيسان إبريل القادم.

وقالت منظمة التحرير الفلسطينية: إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو استهل حملته الانتخابية مبكراً باجتماع مع رؤساء مجالس المستوطنين بعد مصادقته على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، وتقديم الوعود والإغراءات لهم لحثهم على التصويت لمصلحته، ولفتت منظمة التحرير أن الاحتلال يستعد قبيل الانتخابات لإقامة 3800 وحدة استيطانية.