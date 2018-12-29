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«نيويورك تايمز»: التحالف جنّد أطفالاً سودانيين للقتال في اليمن

| وكالات

الأحد, 30-12-2018

اتهمت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية التحالف السعودي بتجنيد أطفال سودانيين من إقليم دارفور للقتال في اليمن.
وفي تحقيق لها تضمن شهادات لمقاتلين عادوا إلى بلادهم، كشفت الصحيفة أن ما بين عشرين إلى أربعين بالمئة من عناصر الوحدات السودانية تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً.
ونقلت الصحيفة عن عدد من هؤلاء الأطفال: إن السعوديين والإماراتيين يرسلون المقاتلين السودانيين حصراً إلى الخطوط الأمامية، من أجل أن يحافظوا هم على مسافة آمنة منها.

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