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برق: 108 قضايا فساد تكشف اختلاس 5.8 مليارات ليرة

| محمد راكان مصطفى

الأحد, 30-12-2018

أعلن رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق عن أن 5.8 مليارات ليرة قيمة المبالغ المكتشفة في حين بلغت قيمة المبالغ المستردة ما يزيد على 1.5 مليار ليرة، كاشفاً أن الجهاز ينظر حالياً بـ108 موضوعات محولة من القطاعين الإداري والاقتصادي.
وفي تصــريح لـ«الوطن» أشـــار بــرق إلى أهم القضايا التي تم اعتمادها ومنها ارتكاب مجلس مدينة اللاذقية جرم التزوير ما ترتب عليه نزع ملكية عقار قيمته نحو 1.2 مليار ليرة من منطقة الصليبية العقارية من الشركة التجارية الصناعية المتحدة والتواطؤ مع عدد من المشترين لتهريب العقار.
وشدد برق على أهمية وجود مفتشي الجهاز لدى الجهات العامة، منوهاً بدورهم في الحد من الفساد ما ساهم بحماية المال العام بمبالغ تصل لمليارات الليرات.
وأكد برق إنجاز مدونة أخلاق المهنة والانتهاء من دليل رقابي في القطاعين الإداري والاقتصادي يحدد آلية عمل الرقابة، مضيفاً: في مجال التأشير تم وضع دليل قطاع التأمينات والرقابة على صكوك العاملين، وفي القطاع الإداري تم وضع دليل الرقابة المالية العام في القطاع الإداري وآخر للمشافي ودليل للجمارك.

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