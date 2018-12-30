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اشتعال شعر ملكة الجمال لحظة تتويجها

| وكالات

الإثنين, 31-12-2018

تحولت فرحة ملكة جمال إفريقيا لعام 2018 إلى مأساة خلال تتويجها وذلك بعد اشتعال النيران في شعرها.
وبعد أن أعلنت النتيجة أطلقت الألعاب النارية على المسرح فاشتعل شعر الشابة دوركاس كاسيندي.
وسببت الحادثة الرهيبة ذعراً وصراخاً بين الحضور والمشاركات في المسابقة، على حين تدخل فريق الطوارئ لإنقاذ كاسيندي من النيران ولحسن الحظ نجحوا بذلك حيث أكدت مصادر إعلامية أن الملكة الجديدة لم تصب بأي أذى، ونشرت مقطع فيديو عبر حساب المسابقة الخاص، أكدت من خلاله أنها بخير وبصحة جيدة.

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