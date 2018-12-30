قتلوا القرد وأكلوه ببث مباشر

قام ستة فيتناميين بقتل قرد ينتمي إلى نوع مهدد بالاندثار، والتهموه ببث مباشر على إحدى صفحاتهم الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضحت شرطة محافظة هاتين في وسط فيتنام استخرج الرجال دماغ قرد لانغور والتهموه مباشرة وشربوا دمه.

وقد اشترى هؤلاء الرجال القرد مباشرة من صياد بمبلغ يزيد على 40 يورو. وقردة لانغور هي من أكثر الأنواع المهددة في العالم ولا توجد إلا في شمال فيتنام.

أما أعمارهم فتتراوح بين الـ35 و59 عاماً وهم يواجهون ملاحقات بتهمة انتهاك الإجراءات القانونية المتعلقة بالأجناس المحمية.