اكتشاف الخدعة التاريخية لوجبة الفطور

يعتقد علماء أن الناس خدعوا على مدى السنوات الماضية لاعتقادهم أن عدم تناول وجبة الفطور أمر مضر بصحتهم، وينذِر بمخاطر عدة.

وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إن دراسات سابقة تحدثت عن أهمية وجبة الفطور، وأن عدم الاهتمام بها سيجعلك تشعر بالجوع طوال اليوم ومن ثم تتناول كل ما يخطر ببالك، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع وزنك، إلى جانب احتمال إصابتك بأمراض أخرى.

وكشفت دراسة، أجراها باحثون في المركز الألماني لمرض السكري في دوسلدورف، أن ما ورد في الدراسات القديمة صحيح إلى حد ما، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين أغفلوا الفطور كانوا أكثر عرضة بنسبة 33 في المئة للإصابة بداء السكري، المرتبط بارتفاع الوزن.

وكانت «سكاي نيوز» تناولت، قبل أيام، موضوعاً بشأن ذلك المرض الفتاك الذي يتربص بمن لا يتناول وجبة الفطور.

لكن هل تناولك وجبة الفطور يجعلك أكثر نشاطاً وصحة، كما تزعم تلك الدراسات؟

في الواقع لا، حيث اكتشفت دراسة أميركية حديثة، أن الأمر قد لا يحدث أي فارق.

وذكرت أن باحثين أجروا أبحاثاً واستطلاعات للرأي على أكثر من 300 شخص، فوجدوا أن أولئك الذين يتناولون وجبة الإفطار غالباً ما يتبعون عادات صحية في حياتهم اليومية، مثل ممارسة الرياضة وعدم التدخين وتجنب الكحول.