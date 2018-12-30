مجلس مدينة طرطوس يبرم عقداً لإقامة سوق للمهن اليدوية

وافق مجلس مدينة طرطوس بجلسة استثنائية وبأكثرية أعضائه على إبرام عقد بالتراضي مع اتحاد الحرفيين بالمحافظة لإقامة سوق للمهن اليدوية والحرف التقليدية في محال النفق على الكورنيش البحري مقابل حديقة الطلائع وذلك بعد سنوات وسنوات من المطالبات والوعود.

وتضمنت الموافقة استثمار هذه المحال لمدة 10 سنوات وبأسعار تم الاتفاق عليها بين المدينة واتحاد الحرفيين للسنوات الثلاث الأولى ويزداد بدل الاستثمار بمعدل 10 بالمئة للسنوات الثلاث التالية وبمعدل 20 بالمئة للسنوات المتبقية وذلك بعد أن تم تعديل البدل السنوي لاستثمار المحال البالغ عددها 19 محلاً حيث يصبح بقيمة مليون و900 ألف ليرة سنوياً.

وذكر مدير مدينة طرطوس مظهر حسن أن الغاية من إحداث هذا السوق هي دعم ذوي الدخل المحدود والمهن الصغيرة والمتناهية الصغر وضمان استمرارية هذه الحرف واستثمار هذه المحال كسوق للمهن اليدوية لإظهار الحالة الإنسانية التراثية الحضارية وإظهار صناعات المرأة الريفية وذوي الشهداء والجرحى واليدوية والتعرف إلى قيمة هذه الصناعات مع التأكيد على منع استخدام هذه المحال لغير الغاية المخصصة لها تحت طائلة المساءلة.

وأشار عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الحرفيين منذر رمضان إلى أهمية هذه الخطوة الأولى (غير الكافية) مؤكداً ضرورة اتخاذ خطوات أخرى من مجلس المدينة والمحافظة لإقامة سوق مهن يدوي كبير مع معرض دائم للإنتاج بهدف الحفاظ على الحرف والمهن الموجودة ورعاية الحرفيين وتشجيعهم على المزيد من العطاء والإنتاج والاستثمار في هذا المجال بما يعود بالخير على الجميع.