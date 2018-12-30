برلمانية مصرية: سورية انتصرت.. ووزير لبناني: لندعوها لقمة بيروت

على حين دعا وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حسن خليل بلاده لدعوة سورية إلى القمة الاقتصادية العربية التي تستضيفها بيروت الشهر المقبل، أكدت عضو مجلس النواب المصري نشوى الديب أن سورية انتصرت في مواجهة الإرهاب وبقيت شامخة.

وبحسب موقع قناة «المنار» اللبنانية، أكد خليل في حفل تأبيني، أن «أي تأخير في تشكيل الحكومة (اللبنانية) سينعكس سلباً على الوضع والاستقرار في البلد»، ودعا إلى «إعادة النظر في قرار دعوة سورية إلى القمة العربية الاقتصادية التي تنعقد في بيروت الشهر المقبل لأن أي قمة من دون سورية لا معنى لها».

وأكد خليل «ضرورة التعاطي بوعي مع ما يجري في سورية الشقيقة وأن يعيد لبنان تصويب وتصحيح موقفه الرسمي معها».

وسبق دعوات خليل تأكيد رئيس مجلس النواب اللبناني في 10 الشهر الجاري التي قال فيها: «قلت أكثر من مرة وفي اجتماعات برلمانية عربية، لا أقبل انعقاد الاجتماعات من دون سورية، ولن أقبل أي اجتماع عربي آخر من دون سورية».

في الغضون، نقلت وكالة «سانا» عن عضو مجلس النواب المصري نشوى الديب تأكيدها أن سورية انتصرت في مواجهة الإرهاب وبقيت شامخة.

وأوضحت الديب أن الشعوب العربية بالتأكيد مع سورية للوصول إلى النصر الكامل في مواجهة الإرهاب وعودة التنمية والاستقرار كاملاً إليها، موجهة التحية للشعب السوري الذي واجه وقيادته الحكيمة الإرهاب وتصدى للأيادي والجهات الممولة خارجياً من العدو الصهيوني القابع في أراضينا المحتلة. وشددت البرلمانية المصرية على أهمية عودة العلاقات الدبلوماسية المصرية السورية كاملة نظراً لأن العلاقات بين البلدين ضاربة في أعماق التاريخ ومجبولة بدماء الشهداء من الجيش العربي السوري والجيش المصري.