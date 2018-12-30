بوتين يهنئ الرئيس الأسد بالأعياد … روسيا: سنواصل دعمنا لسورية في محاربة الإرهاب

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رسالة تهنئة للرئيس بشار الأسد بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة، وأكد مواصلة دعم سورية في مكافحة الإرهاب وحماية سيادتها ووحدة أراضيها.

وبحسب بيان أصدره الكرملين أمس، ونقله الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»، وجه الرئيس بوتين، رسائل تهنئة لرؤساء وزعماء عدد من بلدان العالم، من بينهم الرئيس الأسد، هنأهم فيها بأعياد الميلاد ورأس السنـة الجــديـدة.

وجاء في البيان: «أرسل فلاديمير بوتين رسالة تهنئة إلى الرئيس بشار الأسد، وأشار فيها إلى أن روسيا ستواصل تقديم المساعدة الشاملة للحكومة السورية والشعب السوري في مجال مكافحة الإرهاب وحماية سيادة الدولة ووحدة الأراضي السورية، كما تمنى للمواطنين السوريين عودة سريعة للحياة السلمية والسعيدة».

وأكد بيان الكرملين، أن الرئيس الروسي هنأ أيضاً نظيره الأميركي، وجاء في رسالته له: «إن العلاقات الروسية الأميركية تعد أهم عامل لضمان الاستقرار الإستراتيجي والأمن الدولي، وروسيا منفتحة للحوار مع الولايات المتحدة الأميركية حول أجندة واسعة».