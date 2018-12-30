أصحاب المحال يشتكون نية إزالة «السوق الأزرق» بضاحية قدسيا

حمل رئيس بلدية ضاحية قدسيا آصف هواش مؤسسة الإسكان مسؤولية المطالبة في إزالة المحلات والأكشاك في منطقة السوق الأزرق في ضاحية قدسيا وليس البلدية أو المحافظة كونها موجودة في منطقة تتبع ملكيتها للمؤسسة. ووصلت إلى «الوطن» شكاوى عن رغبة محافظة ريف دمشق بإزالة المحلات والأكشاك في منطقة السوق الأزرق بضاحية قدسيا رغم أنها مرخصة نظامياً والبالغ عددها 300 محل.

وأكد هواش أن المؤسسة تطالب باستعادته لطرحه للاستثمار، موضحاً أن المحلات والأكشاك غير مرخصة نظامياً وإنما يتم دفع إيجار إشغالات رصيف للبلدية! وأكد أن هناك تواصلاً وتنسيقاً مع المؤسسة للحصول على أرض بديلة لنقل السوق إليها لكن حتى الآن لم يحصل أي تجاوب.

من جهته أكد مدير فرع الديماس في المؤسسة العامة للإسكان مجدي السيروان أن قرار مجلس بلدية ضاحية قدسيا بإيجار الأرصفة في هذه المنطقة اتخذته من دون العودة للمؤسسة ولم تتواصل معها نهائياً رغم أنها المالكة.