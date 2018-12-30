«أ ف ب»: دمشق تقترب من إحكام قبضتها ميدانياً

اعتبرت وكالة «أ ف ب» في تقرير لها أنه وبعد نحو ثماني سنوات من الحرب، تقترب دمشق اليوم أكثر من أي وقت مضى من إحكام قبضتها ميدانياً مع بدء تعاونها مع الأكراد شمالاً.

وقالت: لقد «شكلت دعوة الأكراد دمشق إلى نشر قواتها في منطقة منبج شمالاً لمواجهة التهديدات التركية بعد قرار واشنطن المفاجئ سحب قواتها من سورية، مؤشراً إلى تعاون مقبل بين الطرفين، ويرجح محللون أن ينسحب لاحقاً على كل مناطق الأكراد وحلفائهم».

وأشار التقرير إلى أنه ومع دعوتها من الأكراد، إلى منبج، تقترب دمشق من توسيع نفوذها ميدانياً، وهي التي طالما كررت عزمها على استعادة كل أراضيها «بالقوة» أو التفاوض.