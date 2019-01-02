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4 أعراض للإصابة بسرطان الأمعاء

| وكالات

الخميس, 03-01-2019

توصلت دراسة بريطانية حديثة إلى أن تشخيص مرض سرطان الأمعاء في مراحله المبكرة يساعد في تخفيف أعراضه وحتى في القضاء عليه.
ووفق ما نقلت صحيفة «إكسبريس» البريطانية عن أطباء بجمعية سرطان الأمعاء في بريطانيا فإن الأعراض الرئيسة السابقة للمرض هي ظهور دم في البراز وتغيير مستمر وغير مفسر في عادة الأمعاء إضافة للألم المستمر في البطن الذي يظهر عندما يقارب الـ90 بالمئة من المصابين بسرطان الأمعاء.
وأوضح الأطباء أن هناك علامة أخرى فارقة قد تفيد في التعرف على المرض بشكل مبكر وهي نقص الحديد.
وأشار الأطباء في الجمعية إلى أن المعاناة من واحد من هذه الأعراض لا تعني بالضرورة الإصابة بالمرض لكن في حال ظهر اثنان أو أكثر من الأعراض المذكورة سلفاً فينصح بمراجعة الطبيب.

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