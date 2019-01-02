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«ياسمين» ينال الجائزة الكبرى في المهرجان الوثائقي في المغرب

| الوطن

الخميس, 03-01-2019

حصل الفيلم السوري الوثائقي «ياسمين» لمخرجه السينمائي المهند كلثوم على الجائزة الكبرى، في ختام المهرجان الوثائقي الدولي العربي الإفريقي في المغرب، والذي اختتمت دورته السابعة في مدينة زاكورة تحت عنوان «ثقافة الشعوب من خلال السينما الوثائقية».
ونافس الفيلم الذي يسلط الضوء عن معاناة الأطفال السوريين خلال فترة الحرب، أكثر من12 فيلماً من دول عربية وإفريقية وأجنبية.
وبحسب لجنة التحكيم في المهرجان فإن الفيلم أوضح المعاناة الحقيقية التي يعيشها الأطفال السوريون في ظل الحرب التي تعيشها البلاد، فاستطاع التأثير من خلال طريقة الإخراج والسيناريو وتسلسل القصص التي تحكى من هؤلاء الأبرياء الذين لا ذنب لهم سوى أنهم عاشوا ظروف الحرب أو لديهم أمل بالاستمرار في العيش.

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