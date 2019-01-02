رسالة وصلتها من خطيبها بعد 77 عاماً

تلقّت ​فيليز بونتينغ​، البالغة من العمر 99 عاماً، وهي من سكان ​بريطانيا​، رسالة من خطيبها ​بيل ووكر​ الذي اختفى عام 1941 أثناء ​الحرب العالمية الثانية​.

وكان ووكر الذي عرض على بونتينغ الزواج، قد تلقى من خطيبته رسالة أثناء خدمته في الهند، تقول له إنها موافقة على الارتباط به. غير أن فيليز التي كانت بانتظار رد، اعتقدت أن عدم إرسال خطيبها لها رسالة دليل على أنه غير رأيه بشأن الزواج، لتتفاجأ مؤخراً برسالة لها وجدها علماء الآثار في قاع ​المحيط الأطلسي، كان كتبها ووكر قبل 77 عاماً.

ولم تعرف فيليز شيئاً عن خطيبها المختفي في الحرب، وتزوجت من رجل آخر وأصبح لديها أربعة أطفال، والآن لديها أربعة أحفاد وسبعة أولاد أحفاد، وزوجها الآن متوفى، ولكنها تزوجت مرة أخرى.

وبحسب صحيفة «​الإندبندنت​» البريطانية، فقد كانت الرسالة على متن سفينة شحن أغرقتها الغواصات الألمانية قبالة ساحل ​أيرلندا​. وجاء في الرسالة التي كتبها ووكر لخطيبته: «بكيت من الفرح عندما علمت أنك موافقة على الزواج، من المؤسف أنك لم تكوني في هذه اللحظة، ليتك تعرفين فقط مدى سعادتي».