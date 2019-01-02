صلاح وأوباميانغ ومانيه في القائمة النهائية لأفضل لاعب إفريقي

أعلن ​الاتحاد الإفريقي لكرة القدم القائمة النهائية للمرشحين لجائزته السنوية لأفضل لاعب، التي ضمت المصري ​محمد صلاح​، حامل جائزة العام الماضي، والسنغالي ​ساديو مانيه​ زميله في ​ليفربول الإنكليزي​ و​بيار أوباميانغ​ لاعب ​آرسنال​.

وستقدم الجوائز خلال الحفل الذي يقام في العاصمة السنغالية دكار في الثامن من كانون الثاني الحالي.

وستكون المنافسة على أشدها بين صلاح الذي يأمل في الفوز بالجائزة مرتين متتاليتين بعد فوزه عام 2017 وأوباميانغ الذي أحرز الجائزة عام 2015 ومانيه الباحث عن تتويجه الأول.

ويعد الثلاثة هذا الموسم من أفضل اللاعبين في ​الدوري الإنكليزي الممتاز​.