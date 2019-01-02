شاكيرا تتصدر «يوتيوب» للعام الثاني على التوالي … ميريام فارس تخلع ملابسها على الشرفة وناديا الجندي تحتفل بعيد ميلاد سمير صبري

تمحور عدد من منشورات النجوم هذا الأسبوع حول عيد رأس السنة واستقبال العام الجديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع إثارة مواضيع جديدة ومثيرة ولافتة للنظر وإلى التفاصيل:

ستين داهية

نشرت الممثلة المصرية منة فضالي مقطع فيديو من أحد أعمالها وعلقت عليه بقولها «وأنا بودع عام 2018».

وظهرت في الفيديو مع الفنان رضا إدريس وهي تودعه بزغرودة طويلة ثم تقول: «في ستين داهية»، وهي الجملة التي علقت بها على الفيديو، وتلقت مئات التعليقات التي سارت على النهج نفسه.

كما نشرت ​صورة جديدة هنأت من خلالها الجمهور، وعلقت: «هناك لحظة كل شيء يأتي بعد أن يصبح مختلفاً عن كل شيء في العام الجديد، أتمنى الحب والسلام وابتسامتي تكون سر غضب الآخرين ولكنني سأظل أبتسم، عام سعيد على الجميع».

بابا نويل

نشرت الفنانة سما المصري فيديو على قناتها الخاصة على اليوتيوب صوراً ترتدي فيها زياً مكونا من بنطال أبيض وبلوزة حمراء وهو زي يتشابه مع زي بابا نويل، وطافت الشوارع توزع بناطيل داخلية على عمال النظافة وبعض البائعات المتجولات في شوارع القاهرة حتى تقيهم من البرد، حيث اختارت أن توزع الهدايا الغريبة على العمال البسطاء.

الرقصة الإفريقية

فاجأت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، جمهورها بمقطع فيديو أمام شرفة منزلها، حيث قامت بالمشاركة بالتحدي الذي أطلقته بالتزامن مع كليب «قومي» والذي يقوم على تقديم رقصتها الإفريقية نفسها التي قامت بها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت شقيقتها قد تحدتها بأن تعيد الرقصة، فقامت بالموافقة وشاركت متابعيها عبر تطبيق «إنستغرام» بمقطع فيديو تحدثت فيه بعض الكلمات وبدا صوتها متغيراً بعض الشيء، وكأنه مبحوح أو متعب، وذلك بعد فترة طويلة من ابتعادها عن النشاطات الفنية لمعالجة مرض أصاب حبالها الصوتية.

وتسبب المقطع بإثارة غضب البعض، بسبب قيامها بخلع جزء من ملابسها المنزلية، حيث كانت ترتدي بيجاما صوفية، قامت بإنزالها والكشف عن بطنها، وذلك كي تشرح كيفية تنفيذ الرقصة.

تحد شعري

نشر الفنان المصري أحمد السقا على موقع تويتر بعض الأبيات الشعرية من نظمه، ليتفاعل معه مواطنه الفنان محمد هنيدي ويرد على أبياته بمقطع فيديو وهو يلقي بعض الأبيات الشعرية.

السقا كتب: «يمكن يكون اسمك وحيد وقرد وسط الزحمة… ويمكن يبقى اسمك عيد كبير وعمرك ما دقت اللحمة.. واحتمال اسمك يكون راضي وأنت غير راضي.. واحتمال وده الأكبر تكون عادي.. تكون إنسان مابين رزق وما بين رحمة… ويارب الرحمة».

ليرد عليه هنيدي بمقطع فيديو من فيلم «وش إجرام» يلقي فيها قصيدة رحاب مع الفنانة بشرى، وهو ما جعل متابعي النجمين يعجبون بروح الفكاهة التي يضفيانها دائماً.

جمال مذهل

أذهلت الفنانة المصرية ياسمين صبري متابعيها بعد نشرها صورة لها عبر حسابها على «إنستغرام» بدت فيها بعينين خضراوين.

وتبين أنها التقطت لها في إطار مشاركتها في عمل دعائي، وقد حققت من خلالها أكثر من 200 ألف إعجاب.

وأبدى عدد كبير من المتابعين إعجابهم بهذا اللوك الجديد، ومما جاء في التعليقات: «شو بحب جمالا» و«أجمل ممثلة عربية» و«أجمل واحدة شفتها في حياتي» و«أجمل عيون».

ولفتت الأنظار أيضاً بتغطية جزء من وجهها بقماش من الدانتيل الأسود، علماً أنها فاجأت الجميع في وقت سابق بظهورها من دون ماكياج.

وجاء ذلك إثر عودتها إلى مواقع التواصل بعد غياب، فقد ظهرت في مقطع فيديو صامت وقامت ببعض الحركات الطريفة بواسطة عينيها ووجهها، إلا أن الكثير من المتابعين رأوا أنها لم تتغير كثيراً، وقد أثنوا على نضارة بشرتها وجمالها وجاذبيتها حتى من دون مستحضرات التجميل ومن دون تصفيف الشعر.

فاض الكيل

شن خبير التغذية هاني أبو النجا هجوماً حاداً على طليقته الفنانة المصرية نيللي كريم وكتب: «هو حضرتك إزاي متخيلة إني علشان أب محترم إني اسكتلك، هو حضرتك نسيتي إنك أم.. معلش عارف إنك مش فاكرة بس تاني وتالت حلي عني.. معلش يا أصدقائي فاض الكيل، والله زي ما في أب وحش في أم زبالة».

ليتلقى عشرات التعليقات من جمهوره يتساءلون عما فعلته نيللي وجعله يتحدث عنها بهذه الطريقة، ولكن الفنانة وفاء عامر تركت له تعليقاً وطلبت منه حذف ما كتبه وكتبت له: «بلاش تكتب عن مشاكلكم أمام الناس.. تنازل عشان ولادك»، لكن هاني رد عليها: «فاض الكيل ».

هذه ليست المرة الأولى التي يهاجم بها طليقته حيث اتهمها أكثر من مرة بتجاهل ابنتيها وعدم الاهتمام بهما.

عيش بشوقك

نشر الفنان المصري تامر حسني على حسابه الخاص على إنستغرام صورة لبوستر ألبومه الأخير «عيش بشوقك» الذي وصل عدد مشاهداته على يوتيوب إلى أكثر من 250 مليون مشاهدة.

وقدم الشكر لكل من ساهم في نجاح الألبوم، حيث قال: «في نهاية ٢٠١٨ الحمد لله.. أحب أشكر كل صناع ألبوم «عيش بشوقك»، شكراً لمجهودكم الكبير».

وأضاف: «أحب أشكر كل الجماهير المحترمة اللي سمعوا الألبوم؛ ووصلوه في ٤ أشهر فقط أنه يحقق ربع مليار مشاهدة على يوتيوب، ليكون الألبوم الأعلى مشاهدة على اليوتيوب، والأعلى مبيعاً في مصر والوطن العربي، واحتل المرتبة الأولى في الجوائز الكبيرة المحترمة لـ٢٠١٨، والمهم أن المشاهدات حقيقية من دون إعلانات أو غيره، والأهم… أنه نجاح من نبض الجماهير، نجاح مصاحب باحترام وتقدير.. نجاح وراءه مجهود وفكر وتعب سنتين مني ومن كل فريق العمل».

عيد سعيد

نشرت الممثلة المصرية ناديا الجندي على حسابها على موقع إنستغرام مجموعة من الصور في الاحتفال بعيد ميلاد مواطنها الفنان سمير صبري، وعلقت: «مع الأصدقاء والحبايب في عيد ميلاد الفنان الكبير سمير صبري.. كل سنة وهو طيب وبخير وعقبال ١٠٠ سنة في صحة وسعادة».

وحضر الاحتفال الفنانة إلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي ومجموعة كبيرة من الأصدقاء.

نزلة برد

غرد الفنان المصري خالد النبوي على حسابه في موقع تويتر ليعلن إصابته بنزلة برد حادة تلزمه الفراش منذ أسبوع.

وقال: «نزلة برد عنيفة بقالها أسبوع.. وألتزم المنزل في القاهرة.. وشكلها مكملة.. يبقى السنة الجديدة في البيت يا معلم»، ليتلقى مئات التعليقات التي تتمنى له السلامة والصحة.

لا تنتحر

بعد أن أعلنت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ اسم أغنيتها التاسعة في ألبومها المقبل، التي حملت عنوان «الجمال لناسه»، علق أحد المتابعين على المنشور قائلاً: «سمعيني شي الليلة أو بنتحر». الأمر الذي دفعها إلى الرد عليه: «لا تفعل ذلك، سوف تستمتع بالألبوم المقبل».

سنة حلوة

تحدثت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ عن العام 2018، وكشفت عن أمنياتها للسنة الجديدة.

وكتبت: «أولاً شكراً أن ربنا عطانا فرصة نعيش ونستقبل سنة جديدة، شكراً على كل النعم والمشاكل والفرح والحزن والنجاح والخيبات يلي مرقنا فيها لأن الحياة حلوة بالأوقات الحلوة والمرّة، بتمنى السنة الجديدة تحمل كل الخير وتكون ماشية معنا لنحقق كل شي حابين نعمله وأهم الشي الصحة».

وأضافت: «2018 على قد ما عطيتني أخدتي مني وأخدتي مني أغلى شي عندي.. أبي اللـه يرحمه وما حسيت بفرحة العيد هالسنة لأنه اشتقتلك حدي بس الحياة بتكفي وبتعلمك تكون قوي ومبسوط بحياتك ولأن الحياة نعمة ما بتعرف ايمتى بتروح منك… بطلب من اللـه متل دائماً يقوي إيماني ويعطيني الصبر والحكمة تضل قد حالي مهما كانت ظروفي.. بتمنالكم سنة حلوة والله يعطيكم على قد نيتكم وأكتر».

الأعلى مشاهدة

كشفت تقارير أجنبية أن النجمة العالمية شاكيرا هي الفنانة الأنثى الأعلى مشاهدةً عبر موقع «يوتيوب» للعام الثاني على التوالي.

وحصدت شاكيرا أكثر من مليارين وثمانمئة مليون (2.8) مشاهدة خلال عام 2018 عبر موقع الفيديوهات الأشهر في العالم.

شاكيرا طرحت في العام المنصرم أعمالاً فنية عدّة أبرزها ديو Clandestino مع مالوما وأغنية Nada التي صدرت مؤخراً.

رسالة حب

حرص الشاب الجزائري يونس بنجيما على توجيه رسالة إلى حبيبته السابقة كورتني كاردشيان، استذكر فيها أهم اللحظات التي مرت عليهما هذا العام، وذلك رغم انفصالهما.

وكتب: «لن أنسى هذه المرأة الجميلة قلباً وقالباً فأنا لست من ذاك النوع من الرجال الذين ينسون اللحظات الجميلة».

وتابع: «أنت أم مذهلة وأتمنى لكِ ولأبنائك السعادة، كل الحب مع نهاية هذا اليوم فلا أحد يعلم ماذا سيحدث غداً».

كاردشيان انفصلت عن بنجيما الذي يصغرها 15 عاماً في شهر آب الماضي، وذلك بسبب خيانته لها مع فتاة أخرى.