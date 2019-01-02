قراءة في أرقام ذهاب الدوري الممتاز … 197 هدفاً سجلها 105 لاعبين والواكد هداف الذهاب

أرقام ذهاب الدوري الممتاز يجب أن توحي بشيء عن الدوري وفرقه، والعلامة الفارقة في هذا الذهاب أن أغلب الفرق توخت الحذر بأسلوبها الدفاعي فكان التسجيل عقيماً في الكثير من المباريات والفوارق بسيطة، وقليل من المباريات شذ عن القاعدة فخرج بنتائج عالية.

بالتسجيل كان الجيش أمهر، ومهاجمه محمد الواكد أحسن الاصطياد فسجل في شباك ثمانية فرق وأخفق بالتسجيل بمرمى الوحدة وتشرين والشرطة وحطين وجبلة، وكان من الممكن أن يسجل بمرمى حطين لو أن ركلة الجزاء المحتسبة نفذت، ولكن تعطلت المباراة فلم تستكمل.

والسلبية التي حملتها رحلة الذهاب غياب الهدافين الشباب عن التسجيل والحضور، وكأن مدربي هذا الموسم تقصدوا تغييبهم خوفاً على النتائج، فأصرت الفرق على إشراك المخضرمين أكثر من الموهوبين، وهذا لا ينفي الزج ببعض اللاعبين الشباب في بعض المباريات، ونأمل أن تزداد مساحة الحضور للشباب في إياب الدوري حتى يكونوا الركيزة الأساسية لكرتنا في قادمات المواسم.

أهداف

سجل في ذهاب الدوري الكروي 197 هدفاً في 91 مباراة بمعدل 2.16 هدف في المباراة الأولى وهي نسبة ضعيفة لا تعبر عن النجاعة الهجومية، فالفاعلية كانت ضعيفة وخصوصاً أمام الفرق التي انتهجت الأسلوب الدفاعي وما أكثرها.

متوسط التسجيل في الأسبوع كان 15 هدفاً، وهذا ما حدث في الأسبوع الأول والخامس والسادس والتاسع وأكثرها كان في الأسبوع الثالث 18 هدفاً وفي الأسبوع السابع والحادي عشر والثاني عشر 17 هدفاً و16 هدفاً في الأسبوع الثامن و14 هدفاً في الأسبوع الثاني و13 هدفاً في الأسبوع الرابع والعاشر وأقلها 12 هدفاً في الأسبوع الأخير.

الأكثر

أكثر الفرق تسجيلاً فريق الجيش سجل ثلاثين هدفاً منها ثلاثة أهداف قانونية نتيجة مباراته مع حطين التي أقرها اتحاد كرة القدم لانسحاب حطين قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة وكانت نتيجة المباراة قبل نهايتها 1/1، سجل للجيش رضوان قلعجي ولحطين سامر السالم.

أهداف الجيش الـ27 سجلها عشرة لاعبين أبرزهم هداف الدوري محمد الواكد 14 هدفاً.

ثاني الهدافين فريق الوثبة وله 18 هدفاً سجلها عشرة لاعبين وأبرز الهدافين ماهر الدعبول برصيد خمسة أهداف.

ثالث الهدافين فريق الاتحاد وله 16 هدفاً سجلها تسعة لاعبين في المقدمة محمد الأحمد ومحمد غباش ولكل منهما أربعة أهداف.

فريقا حماة الطليعة والنواعير بالمركز الرابع وقد سجل كل منهما 15 هدفاً، الأبرز في الطليعة محمد زينو بأربعة أهداف، والهداف في النواعير محمد ميدو برصيد أربعة أهداف أيضاً، النواعير والطليعة سجل أهدافهما ثمانية لاعبين.

الوحدة وتشرين خامساً ولكل منهما 14 هدفاً، أيمن عكيل وقصي حبيب تصدرا قائمة الوحدة بثلاثة أهداف، ومحمد مرمور أفضل المسجلين في تشرين بأربعة أهداف، الوحدة سجل أهدافه ثمانية لاعبين وتشرين سجل أهدافه تسعة لاعبين.

الشرطة له 13 هدفاً سجلها تسعة لاعبين وقد سجلوا بين هدفين وهدف واحد، ولا هداف في الفريق!

الكرامة له 12 هدفاً سجلها خمسة لاعبين والهداف أحمد العمير برصيد خمسة أهداف.

حطين له 11 هدفاً سجلها سبعة لاعبين أكثرهم أسعد الخضر بخمسة أهداف، والمجد له 11 هدفاً سجلها ثمانية لاعبين ولا يوجد في الفريق أي هداف كفريق الشرطة.

جبلة له عشرة أهداف سجلها أربعة لاعبين أكثرهم محمد عوض بأربعة أهداف، الساحل له تسعة أهداف سجلها خمسة لاعبين يتصدرهم مؤنس أبو عمشة بأربعة أهداف، وأخيراً الحرفيون له تسعة أهداف سجلها خمسة لاعبين وهدافهم طه دياب بخمسة أهداف.

وبالمحصلة العامة فإن 105 لاعبين سجلوا 197 هدفاً وهو رقم يوحي بالكثير من الفقر الهجومي والفكر الكروي.

الهداف

محمد الواكد تصدر هدافي الدوري بأربعة عشر هدفاً سجلها في ثمانية أسابيع، سجل سوبر هاتريك على الحرفيين في الأسبوع الأول وسجل هدفاً على الوثبة في الأسبوع الثاني وسجل هدفين على الطليعة في الأسبوع الرابع وهدفين على المجد في الأسبوع السادس وهدفاً على الاتحاد في الأسبوع السابع ومثله على الكرامة في الأسبوع الثامن وهدفين على النواعير في التاسع وهدفاً على الساحل في الأسبوع الحادي عشر.

ولم يسجل في الأسابيع الثالث والخامس والعاشر والثاني عشر والثالث عشر.

نتائج

من المباريات التي أقيمت وعددها 91 مباراة انتهت 67 مباراة إلى فوز أحد الفريقين على الآخر و24 مباراة انتهت إلى التعادل، 9 مباريات انتهت إلى التعادل السلبي ومثلها إلى التعادل الإيجابي 1/1 وست مباريات انتهت إلى التعادل 2/2.

29 مباراة انتهت بنتيجة 1/صفر و13 مباراة انتهت بنتيجة 2/1 وتسع مباريات 2/صفر وخمس مباريات 3/2 وأربع مباريات 3/1 ومثلها 3/صفر، مباراة واحدة انتهت إلى النتائج التالية: 7/صفر و4/1 و4/صفر.