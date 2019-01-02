بمشاركة ٣٦٩ طالباً..الاختبارات النهائية للأولمبياد السوري العلمي تنطلق اليوم

بمشاركة 369 شاباً وشابة انطلقت اليوم الخميس في دمشق المنافسات النهائيات للأولمبياد العلمي السوري، للموسم الجديد والذين سيكونون النواة للفرق الوطنية العلمية السورية التي ستشارك في الملتقيات الدولية والإقليمية.

وبين مدير المكتب الإعلامي لهيئة التميز والإبداع مالك حمود مشاركة أكثر من (90) ألف شاب وشابة، مع مشاركة كل طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي من كل محافظات القطر، ما ضاعف مساحة التميز لدى المشاركين بكل من علوم (الرياضيات – الفيزياء – الكيمياء – المعلوماتية – علم الأحياء) الذين نجحوا في عبور المحطات التنافسية السابقة بدءا من المدارس انتقالا للمناطق ومنها للمحافظات وصولا إلى المحطة التنافسية الرابعة والأخيرة التي تجمع نخبة المحافظات والبالغ عددهم (235) شاباً وشابة، للتنافس على المراكز الأولى على مستوى القطر، مشيراً إلى أن المنافسات العلمية التي تقام فعالياتها بدمشق بين 3 – 6/ 1/ 2019 لن تقتصر على الطلاب الجدد في الأولمبياد (من طلاب الصف الأول الثانوي العلمي) بل يشارك فيها الطلاب القدامى من أعضاء الفرق الوطنية في علوم الأولمبياد الخمسة البالغ عددهم (134) طالباً وطالبة، والتصفيات النهائية الجديدة تشهد مستجدات في آليتها، فهي تقام بطريقة خاصة حيث يتم استقبال المشاركين القادمين من محافظاتهم على مدى (4) أيام.

وقد وضع نماذج أسئلة الاختبارات، اللجان العلمية المركزية للأولمبياد التي تضم نخبة من الكفاءات التدريسية والبحثية في التعليم العالي وفور انتهاء الاختبارات تقوم اللجان العلمية بتصحيح أوراق الإجابات، وتؤخذ محصلة علامتي الجولتين وبموجبها يحسب الترتيب النهائي للعلامات وترتيب المشاركين، مع الأخذ بالحسبان أن الاختبارات النهائية مماثلة لاختبارات الأولمبيادات العالمية من حيث التنظيم والمحتوى والمستوى العلمي، وللمرة الأولى يكون للطلاب القدامى دور في الأولمبياد المركزي من خلال ورشات العمل العلمية التي ستقام بين طلاب الأولمبياد القدامى والطلاب الجدد لإفادتهم من تجاربهم في مشاركات الأولمبيادات العالمية.

كما أن الفعاليات سوف تشهد توقيع اتفاقية التعاون بين هيئة التميز والإبداع والأمانة السورية للتنمية لاعتماد مسابقات المناظرات الثقافية بشكل رسمي حيث الاستفادة من كوادر وكفاءات الأمانة في مجال التدريب والتنظيم والتحكيم ليتم اعتمادها رسمياً بدءاً من الموسم الحالي على مستوى مدارس القطر.

وتبلغ الفعاليات ذروتها في اليوم الرابع والأخير الذي يشهد قيام المشاركين بمسيرة علمية تنطلق في التاسعة من صباح يوم الأحد 6/ 1/ 2019 من فندق الشيراتون مرورا بساحة الأمويين إلى دار الأوبرا حيث الاحتفال بتتويج الفائزين ضمن حفل كبير يقام تحت رعاية السيدة أسماء الأسد راعية التميز والإبداع، وذلك بتمام الساعة (11) من صباح ذلك اليوم في دار الأسد للثقافة والفنون (الأوبرا)، وخلال الحفل سيتم إعلان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل مادة علمية، ليتم تتويجهم، علما أن العشرة الأوائل في كل مادة سوف يأخذون طريقهم إلى الفرق الوطنية ليبدأ تأهيلهم وتدريبهم لتمثيل سورية في الأولمبيادات العالمية التي تقام في الصيف القادم، حيث يقام أولمبياد الرياضيات (بريطانيا) الكيمياء (فرنسا) المعلوماتية (أذربيجان) علم الأحياء (هنغاريا).