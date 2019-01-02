شؤون محلية

الدور الغائب للوحدات الإدارية

| محمود الصالح

الخميس, 03-01-2019

أعطى قانون الإدارة المحلية دوراً كبيراً للوحدات الإدارية في مختلف الجوانب الخدمية والاقتصادية، وركز على مسألة التشاركية بين الدولة والمواطن في صنع القرار المحلي، وفي ذلك تعزيز أكيد لدور المجتمع المحلي بعيداً عن المركزية والروتين الطويل لصنع القرار وتنفيذه، حيث أناط قانون الإدارة المحلية وضع الخطط والبرامج وتنفيذها في مجالات الخدمات والصحة والتعليم والثقافة والإعمار والرياضة، حتى وصل الأمر في الفترة الماضية إلى أن أصبحت مديريات الثقافة تابعة مالياً بشكل مطلق للوحدات الإدارية.
نستعرض هذه الحقائق ونحن نفتقد اليوم أي دور للوحدات المحلية في أغلب المناطق وخصوصاً التي تم تحريرها من أبطال الجيش العربي السوري، حيث ما زالت المدارس تنتظر مديريات التربية لترميمها وإعادة كوادرها التعليمية إلى الصفوف التي حرم طلابها لسنوات طويلة من التعليم نتيجة الأعمال الإرهابية، وكذلك الحال في المراكز الصحية والوحدات الإرشادية والمراكز الثقافية وغيرها من مناشط الحياة، التي تشكل القواعد الأساسية لعودة الحياة إلى تلك المناطق، البعض كان يبرر أن أعضاء مجالس الوحدات الإدارية منذ أشهر قد أصابهم الترهل وغيب الإرهاب الكثير منهم. اليوم أصبح هناك مجالس جديدة في جميع الوحدات الإدارية، وعليها يقع التزام كبير جداً، من مبدأ أهل مكة أدرى بشعابها، حيث يستطيع أبناء تلك المدن والقرن والبلدات توصيف احتياجات مناطقهم، ووضع البرامج الكفيلة بتحقيق هذه الاحتياجات، والأهم من كل ذلك تفعيل المجتمع المحلي في المشاركة إلى جانب الدولة للمساهمة بتنفيذ بعض البرامج التنموية التي تمكن المواطنين من استعادة حياتهم في مناطقهم، تشجيع عودة المواطنين، وإعادة البنى التحية للخدمات، وتحقيق المصلحة المجتمعية، كلها مهام تنتظر الوحدات الإدارية على مختلف مستوياتها، فهل نجد مبادرة واضحة المعالم من وزارة الإدارة المحلية لشحذ الهمم مع بداية هذا العام الجديد.

مقالات ذات صلة

الخميس, 03-01-2019

وزيرا الكهرباء والاتصالات من زيارتهما إلى درعا … خربوطلي لـ«الوطن»: 3.8 مليارات ليرة أنفقت لإعادة الكهرباء للمحافظة.. الخطيب: إطلاق خدمة الاتصالات في بعض المراكز والمناطق

الخميس, 03-01-2019

انخفاض واضح في جرائم دمشق … السرقة أولاً بـ458 ضبطاً والهجرة غير المشروعة ثانياً بـ386 جريمة في دمشق ارتكب نحو 1800 جريمة وتم توقيف 2400 شخص

الخميس, 03-01-2019

بمشاركة ٣٦٩ طالباً..الاختبارات النهائية للأولمبياد السوري العلمي تنطلق اليوم

الخميس, 03-01-2019

الجهات العامة لم تصرف رواتب موظفيها في القنيطرة.. وفرع العقاري يغلق أبوابه بوجه المتعاملين!

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock