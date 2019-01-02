عربي ودولي

الصومال يأمر أكبر مسؤولي الأمم المتحدة فيه بمغادرة البلاد

| رويترز

الخميس, 03-01-2019

أمرت حكومة الصومال أكبر مسؤولي الأمم المتحدة في البلاد بالمغادرة متهمة إياه بالتدخل في السيادة الوطنية، وذلك بعد أيام من مخاوف أثارها إزاء ممارسات قوات الأمن الصومالية المدعومة من المنظمة الدولية.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية في بيان في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء: إن نيكولاس هايسوم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال «غير مطلوب ولا يمكنه العمل في هذا البلد»، وهو ما يمثل فعلياً إعلاناً بأن المسؤول شخص غير مرغوب فيه.
وأضاف البيان «يأتي القرار بعد أن خرق علانية السلوك الملائم لمكتب الأمم المتحدة في الصومال».
واتخذت الحكومة الصومالية الخطوة بعدما بعث هايسوم بخطاب إلى وزير الأمن الداخلي بتاريخ 30 كانون الأول عبر فيه عن القلق إزاء «مزاعم تورط قوات الأمن الصومالية المدعومة من الأمم المتحدة في اعتقال مختار روبو يوم 13 كانون الأول ومقتل 15 مدنياً في 13 و14 و15 كانون الأول واعتقال قرابة 300 شخص شاركوا في المظاهرات أيام 13 و14 و15 كانون الأول».
وكان روبو المشار إليه في الخطاب إسلامياً متشدداً في حركة الشباب الصومالية ولم تنجح مساعيه ليكون زعيماً إقليمياً في انتخابات أجراها الصومال الشهر الماضي.
وقالت وزارة الأمن الداخلي: إن روبو اعتقل للاشتباه بأنه جلب متشددين وأسلحة مجدداً إلى مدينة بيدوة عاصمة ولاية جنوب غرب الصومال حيث خاض الانتخابات. وأثار اعتقال روبو اشتباكات بين القوات الصومالية ورجال ميليشيات موالين له. وكان للقوات الإثيوبية التي تشارك في قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال دور في العنف.
وتسعى حركة الشباب منذ أكثر من عشر سنوات إلى الإطاحة بالحكومة المركزية وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية. وأُجبرت على الخروج من العاصمة مقديشو عام 2011 لكن لا يزال هناك موطئ قدم لها في بعض المناطق بما في ذلك ولاية جنوب غرب الصومال.
وطلب هايسوم في خطابه من الوزير تفسير الأساس القانوني الذي استند إليه اعتقال روبو. كما سأل عن الإجراءات التي اتخذت للتحقيق في ملابسات حوادث القتل خلال المظاهرات في بيدوة بعد اعتقاله. وذكر أن الأمم المتحدة تعتقد أن معظم المعتقلين من القاصرين.
وألحقت الأمم المتحدة بالخطاب رسالة مشتركة من الاتحاد الأوروبي وألمانيا وبريطانيا تتضمن الإعلان عن تعليق دعمها للشرطة في ولاية جنوب غرب الصومال بسبب تصرفاتها خلال الانتخابات الشهر الماضي.

مقالات ذات صلة

الخميس, 03-01-2019

حزب اللـه متفائل في إمكانية حل أزمة الحكومة اللبنانية الجديدة

الخميس, 03-01-2019

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينياً ويقتحم مدرسة في الضفة الغربية … هندوراس تتجه لفتح سفارة لها في القدس

الخميس, 03-01-2019

ترامب يأمل بعقد قمة ثانية معه … زعيم كوريا الديمقراطية يؤكد عدم السماح بالتدخل في شبه الجزيرة الكورية

الخميس, 03-01-2019

رومني يؤكد أن سياسات ترامب تثير الاستياء في أنحاء العالم .. استمرار أزمة الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock