إيران: دعم القضية الفلسطينية يعزز أمن المنطقة

جدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني دعم إيران للشعب الفلسطيني ومقاومته مؤكداً أن دعم القضية الفلسطينية يعزز أمن المنطقة. وقال لاريجاني أمس الأربعاء: إن «إستراتيجية أميركا والكيان الصهيوني في الظروف الراهنة تتمثل بمواجهة وتقييد محور المقاومة إلا أن إجراءات ومبادرات الشعب الفلسطيني مثل مسيرات العودة تحبط مثل هذه الممارسات».

وأضاف لاريجاني: «إن تطورات الساحة الإقليمية تتحرك في مسار انتصار محور المقاومة»، موضحاً أن «السبيل الوحيد للتغلب على العدو هو دعم نهج المقاومة».

سانا