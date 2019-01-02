عربي ودولي

إيران: دعم القضية الفلسطينية يعزز أمن المنطقة

الخميس, 03-01-2019

جدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني دعم إيران للشعب الفلسطيني ومقاومته مؤكداً أن دعم القضية الفلسطينية يعزز أمن المنطقة. وقال لاريجاني أمس الأربعاء: إن «إستراتيجية أميركا والكيان الصهيوني في الظروف الراهنة تتمثل بمواجهة وتقييد محور المقاومة إلا أن إجراءات ومبادرات الشعب الفلسطيني مثل مسيرات العودة تحبط مثل هذه الممارسات».
وأضاف لاريجاني: «إن تطورات الساحة الإقليمية تتحرك في مسار انتصار محور المقاومة»، موضحاً أن «السبيل الوحيد للتغلب على العدو هو دعم نهج المقاومة».
سانا

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