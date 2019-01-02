عربي ودولي

كوبا تعلن استعدادها لعلاقات يسودها الاحترام المتبادل مع واشنطن

| سانا

الخميس, 03-01-2019

أكد السكرتير الأول للحزب الشيوعي الكوبي راؤول كاسترو أن بلاده لا يمكن تخويفها مشيراً في الوقت ذاته إلى استعدادها لتطوير علاقات يسودها الاحترام المتبادل مع الولايات المتحدة.
وقال كاسترو أثناء خطاب ألقاه في الاحتفالات بمناسبة الذكرى الستين للثورة الكوبية في مدينة سانتياغو دي كوبا: «لا تخيفنا لغة القوة والتهديدات… إن وحدة الشعب هي الواقع غير القابل للكسر… وإننا اليوم الشعب الذي يدافع عن الثورة… لكنني أشير إلى جاهزيتنا للتعايش ولعلاقات الاحترام المتبادل مع الولايات المتحدة».
وأضاف: إن «كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية يسعون وعلى نحو متزايد إلى توجيه اللوم لكوبا على كل المشكلات التي تعاني منها المنطقة ولكن تلك المشكلات ناجمة عن السياسات الليبرالية الجديدة القاسية».
وانطلقت الثورة الكوبية التي أدت إلى الإطاحة بالديكتاتور فولهنسيو باتيستا في الأول من كانون الثاني 1959 من حركة 26 يوليو بقيادة الزعيم الراحل فيدل كاسترو.

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