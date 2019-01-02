الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينياً ويقتحم مدرسة في الضفة الغربية … هندوراس تتجه لفتح سفارة لها في القدس

أعلنت هندوراس وإسرائيل والولايات المتحدة أنها ستعقد محادثات تتناول مسألة افتتاح سفارة هندوراسية في القدس.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدره وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس هندوراس خوان هيرنانديز، عقب لقاء لهم في برازيليا على هامش مراسيم تنصيب الرئيس البرازيلي جايير بولسانارو الثلاثاء.

وأشار البيان إلى اتفاق الأطراف الثلاثة على عقد محادثات في عواصمهم «لدفع عملية اتخاذ القرار بفتح سفارتين في تيغوسيجاليا (عاصمة هندوراس) والقدس»، إضافة إلى «تعزيز العلاقات السياسية وتنسيق التعاون التنموي في هندوراس».

وقال هيرنانديز للصحفيين: إن المحادثات الثلاثية عبارة عن «تحالف سياسي مهم».

وأصبحت هندوراس ثالث دولة في أميركا اللاتينية تقتدي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في قراره نقل سفارة بلاده إلى القدس، بعد غواتيمالا والأورغواي، إلا أن الأخيرة تراجعت عن هذه الفكرة في أيلول الماضي.

وأفادت تقارير إسرائيلية في الشهر الماضي بأن هندوراس وضعت عدداً من الشروط أمام الحكومة الإسرائيلية، قبل بدء تنفيذ إجراءات نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وذكرت التقارير أن وفداً من هندوراس زار إسرائيل سراً، واجتمع مع مسؤولين هناك لمناقشة الشروط.

ومن بين الشروط التي طرحها الوفد كان تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين، والحصول على مساعدة إسرائيل في مجالات الفضاء السيبراني، ومكافحة الجريمة المنظمة، وقيام إسرائيل بإرسال خبراء إلى هندوراس بشكل دوري في مجالات المياه والزراعة.

كما طالب الوفد أن تعمل إسرائيل على تقريب وجهات النظر والعلاقات بين هندوراس وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي هدد مراراً بقطع المساعدات عن هندوراس بسبب قوافل المهاجرين التي تتجه صوب الحدود الأميركية من دول أميركا الوسطى.

وفي سياق آخر أصيب عشرات الطلبة الفلسطينيين أمس بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام خلال اقتحامها محيط مدرسة ذكور تقوع الثانوية شرق بيت لحم في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة «وفا» الفلسطينية للأنباء أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة تقوع وأغلقت المدخل الشمالي للبلدة بالكامل وأطلقت قنابل الغاز السام نحو الطلبة الفلسطينيين في محيط مدرسة ذكور تقوع الثانوية ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق كما هددت مدير المدرسة بإغلاقها.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الهجمة الشرسة الممنهجة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المؤسسات التعليمية الفلسطينية مؤكدة أنها تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في التعلم وحرية الوصول إلى المؤسسات التعليمية.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق أمس جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة «وفا» أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم فجراً وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة شاب فلسطيني بالرصاص الحي وآخرين بالاختناق.

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس 15 فلسطينياً من مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة «معا» الفلسطينية للأنباء أن قوات الاحتلال اقتحمت مدن نابلس وجنين والخليل وطوباس وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت 15 فلسطينياً.

وتواصل قوات الاحتلال سياستها الاستفزازية بحق الفلسطينيين من خلال مداهمة منازلهم ونصب الحواجز العسكرية على مداخل المدن والقرى الفلسطينية وحملات الاعتقال اليومية بهدف التضييق عليهم وتهجيرهم.