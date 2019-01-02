مسؤول إيراني: الألفة بين أتباع مختلف الأديان يخيف الأعداء

أكدت طهران، أمس، أن ما حدث في سورية في الأيام الأخيرة من اعتداءات لم يكن يستهدف المسلمين فقط بل المسحيين أيضاً.

وبحسب وكالة فارس» للأنباء، التقى ممثل المرشد الأعلى الإيرانية في سورية آية اللـه أبو الفضل طباطبائي اشكذري، البطريرك يوحنا العاشر اليازجي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس. وذكرت الوكالة، أن اشكذري أشار خلال اللقاء «إلى المحبة والألفة بين أتباع مختلف الأديان وهو ما يشعر الأعداء بالخوف منه هذه الأيام».

وأوضح اشكذري، أن إيران ومنذ تأسيسها تؤكد على التآلف بين أتباع مختلف الأديان لدى الشعوب بمختلف عقائدها ومذاهبها لتشكل صفوفاً متراصة عصية على الهزيمة أمام الأعداء وهو ما يخشاه الكيان الإسرائيلي الغاصب اليوم. وقال: «لنا أعداء مشتركون لأن ما حدث خلال الأعوام الأخيرة في مختلف الدول وخاصة في سورية لم یكن يستهدف المسلمین فقط بل إن المسيحيين تعرضوا للاعتداءات في كنائسهم ولحقت بهم الأضرار أيضاً».