كتيبة إسرائيلية جديدة لمواجهة الحزب

أعلن الجيش الإسرائيلي عن إنشاء كتيبة احتياط جديدة ستؤدي الخدمة عند الخطوط الأمامية ضد «حزب الله» على الحدود مع لبنان.

وأطلقت القيادة الإسرائيلية على الكتيبة الجديدة تسمية «بوابة النار»، وتتألف غالباً من جنود الاحتياط الذين سبق أن أدوا الخدمة في «لواء جولاني»، وغادر معظمهم القوات النظامية في عام 2015، وستعمل الوحدة الجديدة تحت قيادة اللواء الـ300 (لواء بارام) المختص بالدفاع عن المنطقة. وأعلن قائد اللواء، الكولونيل روي ليفي، للجنود أثناء مراسم احتفالية لتدشين الكتيبة: «إن هذه الخطوة تشكل نقطة تحول ملموسة في دفاعات إسرائيل عند حدودها الشمالية» حسب تعبيره.

وشدد على أن الكتيبة الجديدة ستخدم هدفين: أولاً ستتولى الدفاع عن مواصلات الجيش الإسرائيلي ونقاطه عند الحدود، وبعد تأمين هذه المواقع ستوكل إليها مهمة تنفيذ عمليات ضد «حزب الله» داخل الأراضي اللبنانية.

وشهدت الحدود الإسرائيلية اللبنانية في كانون الأول الماضي تصعيداً ملحوظاً في حدة التوتر، على خلفية إطلاق تل أبيب عملية «درع الشمال».