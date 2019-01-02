مسؤولة كردية: مفاوضات بين «قسد» والحكومة بشأن منطقة الجزيرة

كشفت الرئيسة المشتركة لما يسمى مجلس الرقة المدني ليلى مصطفى، عن وجود مفاوضات بين ميليشيا «قوات سورية الديمقراطية- قسد» وبين الحكومة السورية بشأن وضع منطقة الجزيرة.

ونقلت مصادر إعلامية معارضة عن مصطفى قولها خلال اجتماع احتفالي لمعلمي ما يسمى «الإدارة الذاتية» في صالة «التاج» بمدينة الرقة: «أجريت مؤخراً مفاوضات مع ممثلين عن الحكومة السورية في بلدة عين عيسى»، كاشفة عن لقاءات مستقبلية ستجري خلال المرحلة القادمة.

ووصفت مصطفى علاقة «قسد» بالدولة السورية كعلاقة «الأب بأبنائه»، معتبرة أنهم «لا يهتمون إن بقيت القوات الأميركية أو ذهبت».