برجك اليوم – الخميس 03 كانون الثاني 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان أنت تكشف عن مشاعرك بدقة وتفرح لتعامل من حولك بطريقة جيدة وتتعرف إلى أشخاص جدد، فالظروف ستكون مساعدة لتقديم الاعتذار أو التراجع عن قرارات سابقة.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار تسعد لأن المحيط يفهمك ويدعمك والظروف تساعدك، قد يتدخل أشخاص تعرفهم ويعرفون قدراتك لدعم مواقفك أو لمساعدتك مالياً ومعنوياً ومهنياً.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران الحقيقة أن شبح التعب العائلي قد يجعل ميزان حياتك يختل لمصلحة تراجع بالعمل، أمورك العائلية قد تجعلك عصبياً، والمطلوب منك أن تراقب تصرفاتك جيداً.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز قد تشعر بتأنيب ضمير بسيط لأنك لا تمنح عملك الاهتمام الكافي، أهم نصيحة أن تتوقف عن نقد الآخرين وتنهي عملك الكثير والأهم أن تنتبه إلى أمورك الصحية.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب تملك الطاقة والفعالية وحوارات مع المحيط مجدية والأهم أن أصدقاءك يمنحونك الدعم، تخطى الحواجز بكلماتك اللطيفة وادخل غرفة العناية الفائقة لتحافظ على علاقاتك.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول تقاسمْ مشاعرك مع المحيط واستشرهم في أمورك بعيداً عن العناد أو الشجار، اشرح وجهة نظرك، فاليوم ليس لتعقيد الأمور أو للسير باتجاه التصعيد.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول بداية جديدة في عملك فعدم إعجابك بالواقع الحالي يدفعك لتصحيحه بجهودك، الوضع الفلكي مبشر بالجديد وأنت تؤسس لقاعدة متينة في حياتك الشخصية.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني الأمور المالية تتجه للأفضل وأنت تحرص على أن تتمسك بأجواء القوة والإيجابية، اليوم الأفضل فقد توقع عقداً أو اتفاقاً أو تحصل على سفر أو تناقش قضايا مالية.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول تبدو لك الحياة سعيدة إذ تضمحل هذا الأسبوع المؤثرات الفلكية السلبية ويعم السلام والارتياح في أجواء علاقاتك باستطاعتك الإفصاح عما يجول في خاطرك فأنت متفائل.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني حسّن علاقاتك بعيداً عن إهدار الوقت في معاتبات أو إهمال متعمد من طرفك، فأنت تعطي دروساً في الصبر فكن تلميذاً جيداً لدروسك، فاسمع كثيراً وتكلم قليلاً.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط أنت منفتح على الأمور من حولك، اتصالات علاقات دعوات دعم وتأييد على كل المستويات وتمنح من حولك وأولهم الشريك الكثير من المحبة والعواطف وتميل إلى السفر.