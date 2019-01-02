سورية

الرئيس العراقي في تركيا اليوم لبحث الملف السوري

| وكالات

الخميس, 03-01-2019

من المقرر أن يصل الرئيس العراقي برهم صالح اليوم إلى تركيا في زيارة رسمية لبحث عدة ملفات وعلى رأسها القضايا الأمنية في المنطقة والملف السوري.
وبحسب الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»، يتوجه صالح اليوم (الخميس) في زيارة رسمية إلى تركيا على رأس وفد حكومي رفيع المستوى لإجراء مفاوضات مع قادة النظام التركي.
ونقل الموقع عن المتحدث باسم الرئاسة العراقية، لقمان الفيلي، في بيان له أن الرئيس صالح يقوم بهذه الزيارة تلبية لدعوة من رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، ومن المقرر أنه سيعقد مفاوضات مع أردوغان وكبار المسؤولين في إدارته لمناقشة «سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية في المجالات المختلفة».
من جانبه، كشف وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم للصحفيين، بحسب «روسيا اليوم» أن صالح سيبحث في تركيا عدة ملفات وعلى رأسها القضايا الأمنية في المنطقة وملف سورية.
من جانبها لفتت وكالة «الأناضول» إلى أن الحكومة العراقية تجري مباحثات مع دول المنطقة بشأن قرار واشنطن سحب قوات الأميركية من سورية.

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