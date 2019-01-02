صواريخ واشنطن لـ«الحر» تنقلب بيد داعش على الجيش الأميركي

أكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، أن الصواريخ المتطورة التي سبق أن زودت الولايات المتحدة بها ميليشيات «الجيش الحر» في سورية، تشكل اليوم خطراً فتاكاً على جيشها في الشرق الأوسط. وذكّرت الصحيفة في تقرير لها أمس، ببرنامج تسليح ما سمته «المعارضة السورية» الذي أطلقته واشنطن منتصف عام 2013، والذي شمل على وجه الخصوص المنظومات الصاروخية المضادة للدبابات. ونقلت الصحيفة عن كبير المحللين العسكريين في شركة Stratfor الأميركية المختصة بالدراسات الدفاعية والاستخباراتية عمر لمراني تأكيده، وجود صواريخ أميركية في أيدي مسلحي تنظيمي داعش و«القاعدة» الإرهابيين، وقال: «ثمة احتمالية عالية للغاية أن تواجه الولايات المتحدة الأميركية الصواريخ نفسها التي سلمتها سابقاً إلى جهات في الشرق الأوسط».