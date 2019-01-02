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«الحشد الشعبي»: الحدود السورية العراقية متماسكة

| وكالات

الخميس, 03-01-2019

أكد مدير العمليات المركزية للحشد الشعبي العراقي تحسين الحسيني، أن الحدود العراقية السورية متماسكة، وأنه لدى الحشد والقوات الأمنية خطوط دفاعية في العمق، بحسب وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء.
وقال الحسيني: «زرنا مع وفد من الحشد الشعبي الحدود العراقية السورية في منطقة الباغوز في شمال أعالي الفرات، للتأكد من المنطقة وإعادة انتشار القطعات الموجودة هناك»، وأشار إلى أن «الزيارة كان هدفها أيضاً زيارة عمليات الجزيرة وقاطع عمليات الأنبار بهدف إدامة التنسيق بيننا وبين القوات الأمنية».
وأضاف: «بدأنا نعيد النظر في خططنا وإعادة توزيع قطعاتنا والنظر لنقاط القوة والضعف في المنطقة»، لافتاً إلى أنه «هناك تنسيقاً عالياً بين الحشد الشعبي والقوات الأمنية».

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