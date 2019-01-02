الخطيب: إطلاق خدمة الاتصالات في بعض المراكز والمناطق … خربوطلي: 3.8 مليارات ليرة أنفقت لإعادة الكهرباء إلى درعا

بينما كشف وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب أن خسارة الوزارة أكثر من 30 مليار ليرة مبدئياً في محافظة درعا نتيجة الأعمال الإرهابية، أعلن وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي عن إنفاق 3.8 مليارات ليرة لإعادة التيار الكهربائي للمحافظة.

وزار الوزيران أمس درعا بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء عماد خميس لتتبع تنفيذ مشاريع الوزارتين في خطة إعادة إعمار ما تم تدميره من بنى تحتية في قطاعي الاتصالات والكهرباء.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد خربوطلي أنه تمت تغذية ما يقرب من 59 بلدة وقرية ومدينة منذ تحريرها إلى الآن، مشيراً إلى عودة محطة تحويل الشيخ مسكين للخدمة بعد إصلاحها بكلفة 1.5 مليار ليرة علما أن كلفتها التأسيسية تبلغ 7 مليارات ما حقق وفر 5.5 مليارات لخزينة الدولة.

من جهته قال وزير الاتصالات إياد الخطيب: منذ أن تحررت مدينة درعا توجهت الوزارة إلى إعادة الخدمة للمراكز الهاتفية المهمة والكبيرة ذات التجمعات السكانية الضخمة مبدئياً، ريثما يتم إيصال الخدمة لجميع المناطق والمحافظة ضمن خطة زمنية مدروسة.