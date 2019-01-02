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«الجمارك» تمنع الخفراء من القيام بالتفتيش وتحصره بالمراقبين

| الوطن

الخميس, 03-01-2019

وجّه مدير عام الجمارك فواز الأسعد العاملين في الأمانات الحدودية بوجوب الالتزام بما تضمنه النظام الجمركي وتعليمات الإدارة حول تفتيش حقائب المسافرين، مؤكداً أن هذا العمل يختص به مراقب الخط حصراً ولا يجوز للخفراء مطلقاً القيام بأعمال التفتيش ويبقى عملهم محصوراً بالمؤازرة فقط لحصر المسؤولية ومعاملة القادمين والمغادرين.
وأرجع مدير في الجمارك هذا التعميم إلى تقارير رقابية وأن الغاية منه ضمان تنفيذ المهام الجمركية بمستوى عالٍ وبكل احترام ولباقة بما يريح المسافرين، معتبراً أن المراقب الجمركي مؤهل علمياً ولديه خبرة أوسع في التعامل مع طبيعة العمل الجمركي.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد المدير أن حركة التبادل السلعي مع الجانب الأردني عبر معبر نصيب الحدودي تراجعت خلال الأيام الأخيرة بسبب

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