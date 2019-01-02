ودائع «الاتحاد» 34 مليار ليرة خلاف بين الجمعيات السكنية و«العقاري»

يبدو أن العلاقة ليست في أحسن حالاتها بين الاتحادات السكنية والمصرف العقاري على الأقل لجهة عدم رضا الاتحادات بحصر تعاملاتها المصرفية مع «العقاري»، على حين يسجل المصرف جملة من الملاحظات حول أداء الاتحادات والجمعيات التابعة لها.

وأشار مصدر مسؤول في الاتحاد العام للجمعيات السكنية إلى عدم منح أموال الجمعيات المودعة لدى المصرف أي فوائد وفي بعض الأحيان معدلات فائدة منخفضة جداً لا تتعدى 2 بالمئة.

وأضاف المصدر: أكثر من ذلك أن المصرف يعتذر أحياناً عن استقبال الودائع المالية العائدة للجمعيات السكنية، موضحاً أن ذلك يسبب مشكلة للجمعيات علماً بأن حجم الودائع المالية للاتحاد العام السكني تجاوزت 34 مليار ليرة.

من جهته أوضح المدير العام للمصرف العقاري مدين علي لـ«الوطن» بأن المصرف يمتنع في بعض الحالات عن منح معدلات فائدة لبعض الودائع التي تعود لهذه الجمعيات من باب الدفع لإداراتها للتوجه نحو التوظيف الحقيقي للأموال.