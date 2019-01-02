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حملات تحريض ضد السوريين في أنطاكيا التركية

| وكالات

الخميس, 03-01-2019

شهدت مدينة أنطاكية التركية خلال اليومين الماضيين تشديداً أمنياً كبيراً، بعد حادثة قتل راح ضحيتها امرأة في الخمسين من عمرها، حيث تم العثور عليها مرمية في أحد مكبات النفايات.
وقالت مصادر من المدينة بحسب مواقع الكترونية معارضة: إنه «وكما جرت العادة فإن العديد من الفئات في تركيا تستغل مثل هذه الأحداث للتحريض ضد السوريين، حيث بدأت بعض الحسابات العائدة لأتراك على مواقع التواصل بالتحريض ضد السوريين».
ونقلت عن أحد الحسابات في موقع «تويتر»: أن قتلة المرأة معروفين واللوم يقع على من أدخل الغرباء إلى تركيا منذ 7 سنوات في إشارة لاتهام مباشر للسوريين بالحادثة.

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