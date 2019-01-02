جرائم السرقة تحتل المرتبة الأولى في دمشق ثم الهجرة غير الشرعية

احتلت جرائم السرقة بمختلف أنواعها المرتبة الأولى في دمشق خلال العام الماضي لتصل إلى 458 ضبطاً سجلت في الأمن الجنائي على حين وصل عدد المواقيف إلى 733 موقوفاً بهذا الجرم، والمفاجئ تنظيم 386 ضبطاً لجرائم الهجرة غير المشروعة ليبلغ عدد المواقيف 398 وبالتالي جاء هذا الجرم في المرتبة الثانية في العاصمة.

وكشفت إحصائيات الأمن الجنائي في دمشق، التي حصلت «الوطن» على نسخة منها، أنه تم ارتكاب 1786 جريمة مختلفة فيها على حين بلغ عدد المواقيف نحو 2400 في العام الماضي.