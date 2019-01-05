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النظام الغذائي المتوسطي الأفضل في العالم لعام 2018

| وكالات

الأحد, 06-01-2019

توصل أطباء واختصاصيو تغذية أميركيون إلى أن النظام الغذائي في دول حوض البحر المتوسط هو الأفضل في العالم لعام 2018.
وأوضح الأطباء بعد تحليل شمل 40 نوعاً من أكثر الأطعمة شيوعا في العالم أن النظام الغذائي في دول حوض البحر المتوسط هو أفضلها لأنه يساعد على خفض الوزن وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري بالإضافة لاحتوائه على العناصر الضرورية لنظام غذائي صحي.
وأشار الأطباء إلى أهمية هذا النظام لاحتوائه على العديد من الخضراوات والفواكه الطازجة إضافة للبقوليات والحبوب كما أنه لا يعتمد بشكل كبير على اللحوم الحمراء ويتم استبدالها بالأسماك والمأكولات البحرية.

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