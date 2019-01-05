الملفوف يكافح ارتفاع ضغط الدم

كشف باحثون من جمعية القلب الأميركية أن هناك طريقة بسيطة لمكافحة ارتفاع ضغط الدم، وهي تناول أحد أنواع الخضروات المنتشرة بين شرائح عريضة من المستهلكين.

ونقلت صحيفة «ديلي ستار» عن الباحثون قولهم إن الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، مثل الملفوف أو ما يعرف في بعض الدول بالكرنب، يمكنها تقليل تأثير الصوديوم وتساعد على طرحه عبر البول، ومن ثم مكافحة ارتفاع ضغط الدم بشكل فعال.

ويجنب تناول الملفوف أعداداً كبيرة من المرضى القلق من هذا المرض الذي يأتي مصاحباً لآثار سلبية كبيرة على صحة الإنسان، فضلاً عن تسببه في أمراض أخرى للقلب والدماغ.

وصرح الباحثون بأن البوتاسيوم يساعد على تخفيف التوتر في جدران الأوعية الدموية ويسهم في تقليل احتمال الإصابة بانخفاض ضغط الدم، لذا ينصح العلماء بتناول كميات كبيرة من الملفوف الذي يعتبر مصدراً كبيراً للبوتاسيوم ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية الناجمة عن ارتفاع ضغط الدم.