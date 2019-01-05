«جهاز تنفس» يبشر بتشخيص مبكر للسرطان

قال علماء إنهم يختبرون جهازاً طبياً صغيراً لتحليل عملية التنفس لدى الإنسان حتى يساعد مستقبلاً على تشخيص السرطان وإنقاذ حياة الكثير من المرضى.

ويعتمد الجهاز، الذي يجري اختباره ببريطانيا، في الوقت الحالي، على فحص جزيئات الهواء التي يخرجها الإنسان من جسمه خلال عملية التنفس العادية.

وتجري اختبارات هذا الجهاز في مستشفى «أدنبروك» في مدينة كامبردج، ويشارك في التجربة أشخاص بصحة جيدة وآخرون مصابون بالسرطان.

وتقوم خلايا السرطان في جسم الإنسان بطرح فضلاتها المعروفة بـ«VOCs» في الجزيئات التي يعتمد عليها الإنسان في عملية التنفس.

وبحسب ما نقلت صحيفة «مترو» البريطانية، فإن فحص المرض الخطير بجهاز التنفس الصغير سيضمن بدء العلاج في مرحلة مبكرة من الإصابة.

أما الهيئات الصحية في بريطانيا فتراهن على هذه الطريقة البسيطة في العلاج لأجل توفير ملايين من الدولارات التي يجري إنفاقها على الضمان الصحي.