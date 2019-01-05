التوقف عن شرب الكحول يساعد في الإقلاع عن التدخين

كشفت دراسة أميركية حديثة أن التوقف عن شرب الكحول قد يساعد المدخنين في الإقلاع عن التدخين.

وأوضح باحثون من جامعة ولاية أوريغون الأميركية بالتعاون مع مركز الإدمان والصحة النفسية في تورنتو بكندا بعد مراقبة 22 شخصاً يدخنون السجائر ويشربون الكحول بشكل يومي ويبحثون عن علاج لاضطراب إدمان الكحول أن تدخين السجائر أمر شائع على وجه الخصوص لدى الأشخاص الذين يتناولون المشروبات الكحولية.

ووجد الباحثون أن المشاركين الذين نجحوا في التوقف أو حتى تقليل شرب الكحول تمكنوا أيضاً من الإقلاع عن التدخين لأن نسبة أيض النيكوتين تتقلص مع انخفاض مستويات الكحول في الجسم.

وقالت رئيسة فريق البحث الدكتورة سارة ديرمودي: إن «تباطؤ معدل استقلاب النيكوتين في الجسم لدى الأشخاص عبر التوقف عن شرب الكحول يمكن أن يوفر ميزة إضافية عند محاولة التوقف عن التدخين».

وأوضحت أن الدراسة تشير إلى أن شرب الكحول يغير عملية استقلاب النيكوتين في الجسم لذلك من الأفضل أن يتم اتخاذ قراري التوقف عن التدخين اليومي وشرب الكحول معا.

وحسب بيانات منظمة الصحة العالمية فإن تعاطي الكحول يتسبب في أربعة بالمئة من حالات الوفاة على مستوى العالم سنويا كما أن التدخين يعد أحد الأسباب الرئيسية للعديد من الأمراض المزمنة بما في ذلك السرطان وأمراض الرئة والقلب والأوعية الدموية.