مجلس مدينة طرطوس: تم وضع حلول مناسبة لمعالجة انتشار الأكشاك العشوائية

إشارة إلى المقال المنشور في صحيفة «الوطن» بالكتاب رقم 820/ص/ف/تاريخ 26/11/2018 بخصوص القرارات التي صدرت عن مجلس المدينة في دورته الأولى نؤكد ما جاء على لسان السيد رئيس مجلس المدينة بالمنشور بأن القرارات كانت خدمية وتنظيمية واستثمارية متعلقة بمعاملات المواطنين، وتم وضع الحلول المناسبة لها والبدء بمعالجة ظاهرة انتشار الأكشاك العشوائية بإيقاف منح موافقات الإشغالات على الأملاك العامة « أكشاك- بسطات- طلبات نقل أكشاك لمواقع أخرى» وذلك لحين إنجاز دراسة شاملة لواقع الأكشاك بكل أرجاء المدينة حيث تم تشكيل لجان لجرد جميع أكشاك المدينة على الواقع وقاربت الانتهاء من عملها لعرضها على مجلس المدينة في الدورة القادمة، أما بخصوص انعدام عقد المواقف المأجورة في الوسط التجاري نؤكد أنه جاء تلبية لطلب معظم الساكنين والشاغلين بالموقع بسبب الاعتراضات الكثيرة التي وردت للمدينة وقد أجاز نظام العقود العدول للجهات العامة عن تنفيذ العقد ولاسيما أنه لم يتم تسليم موقع العمل ولم يصدر من المكتب التنفيذي قرار يتضمن الموافقة على إعطاء أمر المباشرة.

وتتم المتابعة من قبل المدينة لمعالجة ظاهرة الإشغالات المنتشرة بشكل عشوائي في المدينة من خلال جولات يومية وسيتم تنظيم ضبوط بحق المخالفين وفق القانون المالي ومصادرة الإشغال في حال تكرار المخالفة.

رئيس مجلس مدينة طرطوس

القاضي محمد خالد زين