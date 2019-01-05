رحيل الباحث محمد محفل

غيب الموت الباحث الدكتور محمد محفل عن عمر ناهز 90 عاماً بعد مسيرة علمية حافلة قضاها في البحث والتأليف والتدريس.

ولد الراحل في حلب عام 1928 وفيها تعلم وحصل على إجازة في التاريخ عام 1949 وعلى دبلوم في التربية وعلم النفس عام 1953.

أوفدته وزارة المعارف إلى جامعة السوربون في فرنسا لنيل الدكتوراه في التاريخ القديم فدرس اللغة والتاريخ الآراميين وانتسب إلى معهد اللوفر لدراسة هذه اللغة، كما درس اللغتين اللاتينية واليونانية ليغادر فرنسا عام 1956 بعدما طلبت منه السلطات الفرنسية ذلك بسبب تأييده الثورة الجزائرية بوجه الاحتلال الفرنسي.

وتابع محفل دراسته في جامعة جنيف في سويسرا وسجل أطروحة الدكتوراه في التاريخ القديم بعنوان «دور الرقيق في انحطاط الإمبراطورية الرومانية» كما منحته جامعة الدراسات الإسلامية في كراتشي درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.

عمل أستاذاً في جامعة دمشق لتدريس اللغات الكلاسيكية والآرامية والتاريخ القديم وأستاذا زائرا في جامعة عمان.

وأسهم الراحل في تأسيس لجنة كتابة تاريخ العرب وترأس تحرير مجلة «دراسات تاريخية» وأشرف على تنظيم ندوات ومؤتمرات سورية وعربية ودولية، وانتخب عام 2008 عضواً في مجمع اللغة العربية وحاز عام 2012 وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة لإنجازاته العلمية المهمة.