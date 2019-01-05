مواجهة صعبة للريدز بالكأس … البرشا يعود إلى مدريد

لم تغب منافسات كرة القدم عن ملاعب إنكلترا فأقيمت منافسات البوكسينغ دي وهاهي منافسات الدور الرابع لكأس إنكلترا انطلقت أمس الأول على أن تختتم منافسات هذا الدور غداً بلقاء هو الأقوى ويجمع وولفرهامبتون وليفربول.

وعادت منافسات الدوري الإسباني إلى الدوران من خلال مؤجلة فياريال وريال مدريد ثم الجولة الثامنة عشرة التي تشهد قمة بين إشبيلية الثالث وأتلتيكو مدريد الثاني، ويدافع برشلونة عن صدارته من العاصمة مدريد بمواجهة خيتافي سابع الترتيب قبل انطلاق هذه الجولة ويلعب ريال مدريد على أرضه مع سوسيداد.

البرشا 2019

يبدأ برشلونة العام الجديد بمعنويات عالية بعدما أنهى العام الماضي بالقمة على الرغم من اهتزاز نتائجه ويحسب للبرشا أنه تقدم بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه وهو الذي لم يخسر في خمس جولات أخيرة، وهاهو يزور خيتافي بحثاً عن تعزيز صدارته، وسجل البرشا 5 انتصارات وتعادلين وخسارة خارج نيوكامب، في حين خيتافي حصد 15 نقطة بملعبه من خلال 4 انتصارات وتعادل و3 هزائم، ولم يخسر البرشا أمام خيتافي منذ عام 2011 ويومها فاز المدريدي 1/صفر ولم يحظ بعدها سوى بثلاثة تعادلات آخرها من دون أهداف في آخر مواجهة بنيوكامب بالموسم الماضي.

وفي العاصمة أيضاً يستقبل ريال مدريد رابع الترتيب على برنابيه سوسيداد خامس عشر اللائحة ويسعى الفريق الملكي لتعويض تعادله على أرض فياريال 2/2 في حين أزرق الباسك يأمل إنهاء سلسلة هزائم أخيرة وصلت إلى أربع في محاولة للابتعاد عن مثلث الهبوط، ولم يخسر الريال سوى 5 نقاط بأرضه على حين سوسيداد جمع 13 نقطة خارج أرضه من خلال 4 انتصارات و4 هزائم وتعادل وحيد، وفاز الميرينغي في آخر 8 مواجهات مع ضيفه وقبلها فاز سوسيداد بملعبه 4/2 عام 2014 أما فوزه الأخير في برنابيه فيعود إلى عام 2005.

قمة الوصافة

عاش فريقا أتلتيكو مدريد وإشبيلية مواسم أخيرة جيدة إن لم نقل رائعة فتألق الأول محلياً وأوروبياً في حين اكتفى الثاني بالشق القاري، واليوم سيلتقيان في الأندلس بحثاًُ عن مركز الوصيف الذي احتله حتى الآن الأتلتي بفارق نقطتين عن كبير الأندلس ولم يخسر الفريق المدريدي في 14 جولة متتالية أي منذ خسارته اليتيمة على أرض سلتا فيغو في حين إشبيلية لم يخسر في 8 مباريات أخيرة.

الأتلتي لم يخسر بملعبه هذا الموسم مسجلاً 7 انتصارات وتعادلين في حين إشبيلية سجل 3 انتصارات و4 تعادلات وهزيمتين خارج بيزخوان وعلى صعيد المواجهات المباشرة فقد فاز الأول مرتين بالموسم الماضي بالليغا مقابل مرتين للثاني في ربع نهائي كأس الملك في حين الفوز الأخير لإشبيلية في ملعب الأتلتي كان عام 2008.

عودة إسبانيول

وكانت الجولة 18 شهدت عودة إسبانيول إلى سكة الانتصارات بفوزه على ضيفه ليغانيس بهدف وحيد سجله إيلغيسياس مستغلاً خطأً مشتركاً من الدفاع والحارس وبه عاد فريقه إلى الفوز بعد 6 هزائم متتالية وهو الفوز السادس على أرضه رافعاً رصيده إلى 24 نقطة في حين هي الهزيمة الأولى لليغانيس بعد 7 جولات تعادل في خمس منها، وتعادل ليفانتي مع جيرونا 2/2 فبقي الأول دون فوز للمباراة الرابعة والثاني للمباراة الخامسة وبات كلاهما برصيد 23 نقطة وسط اللائحة.

وأمس خسر بلد الوليد أمام فاليكانو بهدف سجله ميدران في الدقيقة الأولى وانتهت مباراة ألافيس مع فالنسيا 2/1 لمصلحة ألافيس.

توابع

في إنكلترا سيكون موعد ليفربول متصدر البريميرليغ الأصعب بين أقرانه في الدور الرابع لأقدم مسابقة على وجه الأرض عندما ينزل بضيافة وولفرهامبتون الذي سبق أن أزاحه من دور الـ32 قبل عامين عندما هزمه بأنفيلد 2/1 ويسعى الريدز لمواصلة مشواره في هذه المسابقة بعدما خرج سابقاً من كأس المحترفين وخاصة بعد تلقيه أول هزيمة بالدوري أمام السيتي، وكان ليفربول فاز على وولفرهامبتون بهدفين نظيفين عندما زاره بملعب مولينيو قبل نحو أسبوعين بالبريميرليغ.

نتائج

وكان الدور الرابع لكأس إنكلترا انطلق الجمعة بفوز توتنهام على أرض ترانمير روفرز 7/صفر وأمس سجلت النتائج التالية:

مان يونايتد * ريدينغ 2/صفر، ويستهام * برمنغهام 2/ صفر، بورنموث * برايتون 1/3، تشيلسي * نوتنغهام فوريست 2/صفر، إيفرتون * لينكولن 2/1، ديربي كاونتي * ساوثهمبتون 2/2.

وبذلك يحقق مانشستر يونايتد الفوز الخامس على التوالي في جميع المسابقات مع مدربه الجديد النرويجي سولسكيار، وكأنه يقدم أوراق اعتماده ليكون مدرباً دائماً.

مباريات اليوم وغداً

الإسباني – الأسبوع 18

• اليوم: إيبار * فياريال (1.00)، إشبيلية * أتلتيكو مدريد (5.15)، ريال مدريد * سوسيداد (7.30)، خيتافي * برشلونة (9.45).

• غداً: سلتا فيغو * بلباو (10.00).

كأس إنكلترا – الدور الرابع

• اليوم: مان سيتي * روثيرهام، (4.00)، نيوبورت * ليستر سيتي (6.30).

• غداً: وولفرهامبتون * ليفربول (9.45).