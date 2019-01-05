فسخ عقده في الأردن … المحروس: منتخبنا بطل آسيا بشرط!

قبل ساعات قليلة من موعد مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره الفلسطيني في بطولة آسيا بالإمارات نقل مدربنا الوطني نزار محروس ثقته بقدرات منتخبنا على إنجاز الكثير في المحفل الآسيوي معتبرا في حديث متلفز خص به إحدى القنوات الرياضية لحظة وصوله إلى قطر للمشاركة في تحليل مباريات البطولة أن منتخبنا لديه القدرة على تحقيق اللقب الآسيوي لأول مرة في تاريخه في حال امتلك القدرة على تجديد العرض القوي الذي ظهر به خلال معظم المباريات التي لعبها في تصفيات كأس العالم الأخيرة.

ونقل مصدر مقرب جداً من المحروس أن الأخير غادر الأردن يوم الخميس الماضي متوجها إلى قطر بعد أن فسخ عقده التدريبي مع فريق الجزيرة عن طريق الفيفا بسبب عجز النادي الأردني عن دفع مستحقات مدربنا التدريبية لأربعة أشهر كاملة.

ولم يقبض سوى مستحقاته عن شهر ونصف الشهر فقط فكان قرار فسخ العقد بحصيلة جيدة من النقاط وصلت إلى 26 نقطة من 8 انتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة.

وكان الكابتن نزار محروس قد درب بالعراق وحصل على بطولة الدوري مع نادي أربيل ووصل معه إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي، كما درب نجران السعودي والفيصلي الأردني وطرابلس اللبناني وحقق قبل ثلاث سنوات مع الجزيرة الأردني وصافة الدوري ووصافة كأس الأردن ودرع الأردن أيضاً ووصافة كأس الكؤوس ودرب حتا الإماراتي وجاره نادي الإمارات وكان الجزيرة الأردني آخر محطاته التدريبية خارج سورية.

وتتجه نية المحروس بعد انتهاء البطولة الآسيوية إلى زيارة دمشق بعد غياب ست سنوات ولن يكون مستبعداً لو أبرم فيها عقده التدريبي القادم.